Doping: o importante é… faturar

O mercado do doping movimenta milhões, talvez bilhões de reais, euros, dólares ou a moeda que você escolher.

Quanto vale o atleta campeão, ganhador de medalhas, recordista? Quanto custa montar um laboratório? Quanto custa cada exame antidoping?

Isso só no mundo do esporte regularizado, “fiscalizado”, televisionado.

Imaginem o dinheiro que rola com o doping de academia: aquele das substâncias que dão músculos, que dão corpo sarado, que envenenam embelezando os jovens?

Pois bem. A nadadora Etiene Medeiros, uma das jóias do esporte nacional, foi apanhada no antidoping ( prova e contraprova). A defesa da atleta alega que a substância fenoterol encontrada em no exame está em um remédio para asma.

Recentemente, a melhor velocista do atletismo do país, já credenciada para a Olimpíada, foi apanhada no controle.

Três meses atrás, a apanhada foi a nossa melhor lutadora de boxe, também com passagem garantida para os ringues dos Jogos do Rio.

E teve ciclista apanhado e atletas de várias outras modalidades. Isso só no Brasil.

O mundo tem uma novidade a cada dia, deixando de lado os russos e a musa Maria Sharapova.

Voltando ao Brasil: se a coisa está assim tão comum, assídua e disseminada, não seria a hora de procurar os responsáveis?

Ou ainda tem quem acredite que atleta se dopa sozinho? Ou toma remédios por conta própria? Hora de investigar entidades, clubes, médicos, treinadores.

É capaz de continuar sobrando apenas para os jovens praticantes do esporte de alto nível. Afinal, o esquema é milionário e tem de seguir adiante.

Como não dizia o velho Barão: no esporte, o que importa é ganhar… dinheiro.

Custe o que custar.

(Com participação de Roberto Salim.)