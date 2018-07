Doping só para Sharapova e russos?

Crônica de Roberto Salim.

O esporte brasileiro andou muito tempo atrasado quando o assunto era doping. Agora, infelizmente, já atingiu o primeiro mundo das substâncias proibidas. Os órgãos nacionais responsáveis pelo controle andam a passo de tartaruga, mas temos um número considerável de atletas consumidores de droga na lista de dopados.

Houve um tempo em que a inocência imperava em nossas equipes. Dona Vanda dos Santos, por exemplo, participou da Olimpíada de Helsinque, em 1952, e para ficar mais competitiva nas provas de atletismo o técnico lhe dava gemada.

Mais recentemente, pouquinho antes dos anos 2000, acompanhando um treinamento da Beth do levantamento do peso, fui com ela até um açougue na cidade de Viçosa, onde mora até hoje. Falavam que a creatina era boa para a saúde e ela foi pedir ao açougueiro alguns olhos de boi – pois lhe falaram que havia creatina neles. Beth nunca usou a creatina vendida nos potes grandões de substâncias mágicas de academias.

Mas o mundo do esporte não é feito só de donas Vandas e de Bethes, que competiu nos Jogos Olímpicos de Sydney. O esporte é um grande negócio, como mostra a Olimpíada do Rio, com suas obras pomposas. E, para brilhar no alto nível, vale tudo: primeiro é preciso ter talento; depois, bem, depois vale fazer o que for preciso para ganhar, assinar contratos milionários, agradar patrocinadores e vender de tudo.

O ídolo vende. O fã compra, hipnotizado.

E o doping é doce ilusão – para quem toma e arca com os efeitos colaterais. E também para quem acredita que é possível vencer, subir no pódio, sem usar algo a mais para bater o inimigo.

A bola da vez é a Rússia.

Parece que só os atletas russos são apanhados no antidoping. Maria Sharapova teve exame positivo no Aberto da Austrália. Será que no mundo elitista do tênis só Maria tem culpa no cartório?

E ela teve a dignidade de assumir o erro. Não transferiu culpa para laboratórios de manipulação.