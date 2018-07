Dor, desconforto e saídas… Valdivia virou um mistério

Nas últimas duas partidas, Valdivia foi apenas figurante e saiu de campo. No clássico com o Corinthians, no domingo, entrou na segunda etapa e não aguentou 20 minutos. No duelo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, começou como titular e também ficou pouco tempo. Em ambas as ocasiões, teve produção baixa, provocou substituições prematuras e, acima de tudo, deu a sensação de que algo estranho está a lhe acontecer.

O primeiro mal-estar mais evidente veio a público após a derrota no dérbi paulista. Luiz Felipe Scolari irritou-se com perguntas de repórteres, que apontavam divergências na comissão técnica em torno do meia chileno. O treinador disse que não havia nada de errado, pois Valdivia sentia “desconforto” muscular ocasionado por fibrose. Em sua avaliação, o astro tinha condições de atuar e não corria risco de ver agravada sua contusão.

Ficou no ar a dúvida quanto ao aproveitamento de Valdivia no confronto com o Atlético pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Havia indícios de que seria poupado para o Brasileiro. De certa forma, surpreendeu sua confirmação no time que iniciou o jogo. Três, quatro piques depois, novamente levou a mão à coxa, em sinal evidente de que não conseguiria correr. Em vez de ser solução, o investimento mais caro do clube no ano é um ponto de interrogação. Algo não vai bem nos bastidores do Palmeiras. Nem todos falam a mesma língua e Felipão mais uma vez saiu bravo da entrevista.

Empate razoável. O 1 a 1 em Minas não foi ruim, mas mostrou que o Palmeiras continua a ter limitações. Não é uma equipe confiável, embora tenha melhorado bem em relação àquela de semanas atrás. Diante de um mistão do Atlético, o time paulista teve dificuldade para criar e lhe falta um “maestro” no meio-campo. Só não voltou para casa com derrota porque o goleiro Deola fez pelo menos três defesas de cinema.

Os palmeirenses alegam prejuízo em decisões do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O juiz acertou ao ver pênalti sobre Lincoln, mas errou ao não notar o impedimento. Foi corrigido pelo auxiliar e voltou atrás. A alegação de Felipão e seus jogadores é a de que o bandeirinha não havia dando impedimento na hora e que só chamou o juiz por interferência externa. O juiz também despertou irritação ao confirmar pênalti de Márcio Araújo sobre Obina, que resultou no gol de empate. Lance, de fato, duvidoso, mas Márcio Araújo tem precedente em fazer falta desnecessária dentro da área.

O Palmeiras vai à semifinal se ganhar, no dia 10, ou se houver empate por 0 a 0. Placar igual leva a decisão à disputa de pênaltis. Empate de 2 a 2 pra cima é do Galo.