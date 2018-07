E se Gabriel Jesus não fosse embora do Brasil?…

Estava aqui a pensar nessa ascensão rápida de Gabriel Jesus, no interesse de gringos no rapazinho e dei uma viajada. Comentário um tanto fora da realidade, mas que, talvez, um dia seja possível…

Pois então, gênios das finanças deste Brasil varonil!

Ministros da Fazenda, Economia e dos Esportes!

Não existe um plano econômico, uma continha de chegada que permita manter no futebol brasileiro o Gabriel Jesus, o Lucas Lima, o Gabigol?

Por que eles têm obrigatoriamente de ir embora?

O Palmeiras não está lotando a sua arena em quase todo jogo? Não tem sócio torcedor a dar com pau? Não vende camisa como água mineral? Não tem patrocinador máster?

Então, não dá para continuar com o menino artilheiro no clube, pagando seu salário, dividindo os gols com os torcedores que não sabem o que é um título brasileiro há muito tempo?

O jogador precisa ficar recebendo ligações de Mourinho, Guardiola e tantos outros treinadores conceituados deste mundo cada vez mais cara-de-pau?

O presidente do Palmeiras, de nobre estirpe financeira, não tem um plano para que o clube se transforme no maior do país, da América do Sul, do mundo? Será que investir em nosso futebol é tão ruim?

O Santos que segurou Pelé não pode segurar Lucas Lima e seu futebol diferenciado, seus passes milimétricos, seus dribles curtos que quebram sistemas defensivos?

Ah, na Europa a TV paga mais.

As ligas são comandadas pelos clubes, os patrocinadores são mais ricos, as confederações não têm presidentes que não podem viajar…

Está certo, mas os europeus não têm um Neymar, não têm um Lucas Lima, não têm um Gabriel Jesus.

A Inglaterra quer, a Espanha quer, a Alemanha quer, o mundo todo quer.

Que Gabriel fique aqui, ganhando bem, fazendo gols, incentivando o surgimento de novos craques.

Aliás, o Palmeiras tem um time sub-20 de encher os olhos. Como o São Paulo também tem. Neste domingo, os dois decidem a Copa Minas Gerais. Está aí um grande jogo para ser visto, mas não avisem o Guardiola, nem o Mourinho.