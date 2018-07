E tem atleta olímpico na fila de espera para a tocha…

Um país com poucos ídolos vai chamar todos eles para carregar a tocha quando, um dia, realizar uma competição como os Jogos Olímpicos.

Certo?

Se o país for o Brasil, não é bem assim.

A atleta Silvina das Graças Pereira está na fila de espera para carregar a tocha no Rio. “Me puseram numa localidade que nem sei onde é… e sou daqui… E ainda disseram que estou na fila de espera. Pode?”

Não deveria poder.

Silvina das Graças, para quem não sabe, foi uma das atletas mais completas do Brasil: corria e saltava como poucas.

Ainda menina, foi descoberta nos Jogos Infantis do Rio de Janeiro, correndo descalça os 75 metros. Também descalça, atingiu 4,16 metros no salto em distância. Daí para a forte equipe do Botafogo foi outro pequeno salto. “Estão colocando jornalistas para carregar a tocha… e os atletas?”, questiona.

Silvina foi tricampeã estadual de atletismo no Rio. Ganhou quatro medalhas de ouro no Sul-americano de Quito, em 1969. E trouxe a medalha de prata no Pan de Cáli, em 1971, no salto em distância. “Estão chamando até passistas de escola de samba para carregar a tocha”.

Calma, Silvina!

A festa é de todos, não é?

Mas é claro que os esportistas como ela não poderiam ficar de fora, principalmente porque também trouxe a medalha de bronze nos 200 metros dos Jogos Pan-Americanos do México, em 1975. E foi à Olimpíada de 1976, em Montreal, onde saltou e correu os 200 metros.

Agora que vocês já conhecem a história da Silvina, quem sabe alguém da “organização da tocha” possa tirá-la da lista de espera e colocá-la para correr em palco mais iluminado.

Silvina merece.