Discussões a respeito de bebida estão na moda – por causa da Lei Geral da Copa, com a interrogação no item que se refere a liberação da birita nos estádios, e pela garrafada na cabeça dada na Lei Seca com a decisão do STJ de que ninguém é obrigado a submeter-se ao teste do bafômetro. Prerrogativa à qual recorreu nesta semana Mano Menezes, ao se recusar a assoprar o aparelhinho maroto em blitz no Rio. Pagou multa e foi pra casa.

Essas conversas com teor etílico como pano de fundo me remetem a “bafo”, palavra matreira, que ouvi muito na infância no Bom Retiro. Fora ser jogo com figurinhas, o termo era associado a mau hálito – como até hoje – e, por extensão, servia como sinônimo de mentira, lorota, engano, impostura. Na gíria, o mesmo que grupo. O sábio Toninho Cazzeguai, filósofo de botecos e campos de várzea do bairro, era direto e conciso ao definir algo que soava falso: “É tudo bafo.”

Bafo é atual. Veja esta, por exemplo. A Fifa anda preocupadíssima com o atraso das obras e teme que os custos da Copa de 2014 subam demais. Quanto de acréscimo? Não se sabe a certo, mas “muito”. Cinco anos atrás, quando o Brasil ganhou o direito de hospedar a competição, o então dono da bola e agora escafedido garantia planejamento e ausência total de dinheiro público. A parte da imprensa que desde sempre manteve postura independente e crítica duvidou das afirmações – e levou espinafrada geral.

Nesta semana, a ESPN fez reportagens sobre o bilionário estádio de Brasília. Deu especial atenção ao orçamento do projeto e o comparou com carências da capital em setores como saúde, educação e transporte. Executivo do escritório brasiliense do Comitê da Copa explicou que a arena não tira recursos da sociedade, pois se trata de “dinheiro novo”.

O governo embaralhou as negociações com a Fifa no quesito bebida. Primeiro disse que não liberava, depois voltou atrás, e por fim largou tudo na mão do Congresso. A bola foi repassada para cada um dos Estados em que haverá jogos lidar diretamente com Blatter e sua turma. Haverá cervejinha, tenha certeza, e o Planalto evita mais desgaste.

O presidente da Federação Paulista de Futebol duas semanas atrás afirmou ao Estado que não era candidato a nada, após a saída do chefe da CBF. Dias depois, aceitou a indicação para substituir o aliado no Comitê Executivo da Fifa.

A FPF também proibiu torcidas uniformizadas nos campos paulistas. Mas diz que não pode impedir a entrada de integrantes das organizadas desde que não ostentem símbolos das mesmas. Autoridades voltaram a brandir ameaças para acabar com grupos violentos, que espalham terror e morte por onde passam. Promessas semelhantes àquelas feitas 10, 15, 20 anos antes.

José Maria Marin, que no momento dá as cartas na CBF, apresentou justificativa cândida para o Brasil ter cedido para o Chile a realização da Copa América de 2015: o torneio será um ano depois do Mundial. E daí? Daí que, se a seleção tiver sido campeã em 14, correria o risco de arranhar a imagem. Se tiver fracassado, seria mais tripudiada pela torcida. Entendeu?

O Comitê Olímpico Brasileiro recebe recursos recordes da Lei Piva, porém adverte que não espera resultados expressivos da delegação que irá aos Jogos de Londres. O salto de qualidade, prevê, virá apenas em 2016.

Carlos Alberto foi perdoado pelo Vasco, tem a enésima chance de voltar e avisa que agora está mais maduro e centrado. Adriano dá duro para fechar com o Flamengo e provar que o Corinthians errou ao dispensá-lo.

O que diria Cazzeguai disso tudo?

*(Minha crônica no Estado de hoje, dia 30/3/2012.)