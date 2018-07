Em favor do encanto*

Usain Bolt em ação é garantia de espetáculo. Cada vez que o raio jamaicano entra na pista, fica a dúvida só em relação aos segundos de que precisará para percorrer os 100 ou os 200 metros, suas especialidades. Haverá recorde ou não? A vitória, essa não se discute. Tão raros os tropeços que se podem contar em metade dos dedos de uma mão. Teve aquele da Coreia, dois anos atrás, e o… o… qual mesmo?

Quase nada consegue detê-lo. O moço parece imune a vento, gripes, distensões, dor de barriga, torcicolo, e outras miudezas que derrubam gente comum. Muito menos iriam atrapalhá-lo uns reles pinguinhos de chuva como os de ontem em Moscou.

Bolt correu aquela distância que molda a prova mais nobre do atletismo em 9s77 – menos tempo do que se leva para ler esta frase. Bem curta, por sinal. Três patrícios dele, dois americanos, um britânico e um francês comeram poeira novamente. Estavam lá para compor o grid e ressaltar o brilho do trovão.

Não adianta ressaltar que faltaram Tyson Gaye e Asafa Powell, suspensos por doping, ou ainda Yohan Blake, que sentiu uma contusão um tanto mandrake. Azar dos três que se enroscaram. Bolt já correu contra tais bólidos e os venceu. Portanto, não há o que diminua a façanha dessa assombração.

A cada nova conquista, seja em Mundiais, Olimpíadas, Meetings, a lenda de Bolt se torna mais consistente. Além de ser fora de série, esbanja simpatia, interage com o público, sabe do fascínio que exerce. Pertence à casta especialíssima dos supercampeões, como Senna, Federer, Mohammad Ali, Tyson do auge da carreira, Pelé, Phelps, Carl Lewis e alguns outros. Pessoas que deram dimensão extraordinária para o esporte, superaram marcas, estabeleceram parâmetros de qualidade.

Um medo de vez em quando me provoca calafrios: o de que um dia surja a notícia de que Bolt também tomou bomba. Com tantos mitos que caem, por uso de substâncias proibidas – Lance Armstrong, para citar um caso chocante -, não é neura ficar com a pulga atrás da orelha diante de resultados sobre-humanos. Não, Bolt não. Alguma fantasia ainda deve restar pra nossas vidas não se tornarem cinzentas demais.

*(Parte principal da minha coluna no Estado de hoje, segunda-feira, 12/8/2013.)