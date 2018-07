Empate do Inter facilita vida também do Santos

O Inter abriu caminho para a classificação dele e do Santos para a próxima fase da Libertadores da América. O gol de Gilberto quase em cima da hora garantiu o empate de 1 a1 com o The Strongest,em La Paz, e tornou a matemática do Grupo 1 menos complicada. Agora, os gaúchos e os bolivianos têm 7 pontos, contra 6 do Santos, que nesta quinta-feira recebe o Juan Aurich no Pacaembu.

Qual é a conta, então? O Inter terá ainda pela frente o Santos em casa e o Juan Aurich fora. Se ganhar os dois, vai a 13 pontos e de quebra confirma o primeiro lugar. Para os santistas, basta ganhar dos peruanos amanhã e do The Strongest também como mandante na última rodada. Daí chega a 12 pontos e vai adiante, independentemente do que acontecer no clássico com o Internacional.

A tarefa do Inter não foi fácil, porém conseguiu fazer o que Juan Aurich e Santos anteriormente tentaram sem sucesso, pois foram derrotados na altitude. A turma de Dorival Júnior penou, faltou ar para alguns jogadores, e no entanto sobrou disposição. No primeiro tempo, apesar da dificuldade, criou pelo menos duas chances de gol.

Na etapa final, levou um baque com o gol de Ramallo no início. A reviravolta começou com as substituições: Bolatti no lugar de Guiñazu, que não esteve bem, e de Gilberto na vaga de Dagoberto, que chegou a se sentir mal por sentir os danos provocados pelo ar rarefeito. E foi Gilberto quem aproveitou cruzamento da direita aos 43 e empatou.

O problema maior do Inter, agora, é resolver a vida de Oscar. O jovem meia foi tirado do time em cima da hora, por recomendação do Departamento Jurídico, já que o São Paulo recuperou os direitos sobre o rapaz. Esse caso ainda vai dar pano pra manga.