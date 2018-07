Entre mortos e feridos, todos salvos no Allianz

Criou-se expectativa enorme em torno de Palmeiras x Flamengo. Não era para menos. O clássico da noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, valia como uma final do Brasileiro, por reunir líder e vice-líder. Não foi uma grande partida. No final das contas, o empate por 1 a 1 deixa ambos vivos na corrida pelo título.

Marcação de lado a lado foi o tom do primeiro tempo. Os “cães de guarda” palestrinos e rubro-negros apareciam sempre para barrar qualquer tentativa de criação adversária. Nisso, alguns ficaram sobrecarregados, caso de Márcio Araújo. O ex-volante da turma da casa levou dois amarelos, por acúmulo de faltas, e não ficou em campo nem até o intervalo.

Resultado da preocupação defensiva: raros lances de ataque, nenhuma jogada perigosa. O lance mais notável do Palmeiras foi uma roubada de bola, em cobrança de tiro de meta, que parou nas mãos de Muralha. E jogada irregular, ressalte-se.

Nada além disso, nem um “óhhhhhh” para os mais de 30 mil pagantes que estiveram no estádio.

O segundo tempo prometia pressão palmeirense. Engano. Zé Ricardo fechou o meio, ao tirar Diego (logo após a saída de Márcio Araújo) e colocar Cuellar. Em contrapartida, de nada adiantou Cuca colocar Barrios na vaga de Gabriel. O paraguaio apareceu pouco no jogo.

A segunda mexida de Zé Ricardo foi daquelas de arrancar sorrisos largos, de treinador, de quem entrou e do torcedor. Mandou Alan Patrick para a luta. No primeiro toque na bola, arrancou para a área e fez o gol do Fla.

Daí, bateu nervosismo intenso no Palmeiras. Cuca foi para o tudo ou nada, com Cleiton Xavier e Rafael Marques, nas vagas de Tchê Tchê e Roger Guedes. Aos trancos, veio o empate e justamente dos pés do astro Gabriel Jesus, escalado em cima da hora e que, até então, andava sumidinho na partida. De todas as apostas, a que valeu mesmo foi aquela no jogador diferenciado.

O duelo mostrou um Flamengo com fôlego para aguentar situações adversas. E um Palmeiras que tem dificuldade para lidar com pressão em casa. E, acima disso tudo, a constatação óbvia e anterior ao clássico: a luta permanece aberta.