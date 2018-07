Felipão desanca o Barça na anemia de Neymar

Luiz Felipe Scolari costuma botar a boca no trombone. Em estilo bem peculiar, em linguagem direta, na lata. Foi assim nesta terça-feira, na entrevista da véspera do jogo da seleção com a Suíça, início da reta final de preparação para o Mundial.

O treinador falou disso e daquilo, contou o que pretende daqui em diante, mas mandou bem ao comentar a situação de Neymar. Perguntaram-lhe o que achava do fato de o Barcelona anunciar que o craque está com anemia, pois com sete quilos abaixo do peso é que se apresentou para incorporar-se ao elenco.

Felipão não teve dúvidas e lascou a lenha nos gringos, ao lembrar que o moço fez exames médicos antes de assinar contrato e que nada havia sido constatado. Recordou que Neymar se submeteu a cirurgia de retirada de amígdalas, a pedidos dos novos patrões, e que portanto seria normal uma certa queda.

Mas, e aí, foi perfeito, ponderou: se o astro está tão fracote, por que foi levado para a excursão para a Ásia? E, mais do que isso, por que entrou em campo e fez gols? Se alguém está debilidade, o correto é ficar em repouso, tomar sopinha, vitamina e evitar desgaste. Andar de avião pra cá e pra lá, treinar, jogar, participar de atividades promocionais consome uma energia danada. Então, o Barça foi imprudente?

O mais interessante, no arremate, foi a observação de Felipão de que o Barcelona teve postura esnobe. Concordo com ele: essa turma pensa que aqui somos uma nação que anda de tanga, uns imbecis e mortos de fome? E que a medicina e preparação física estão na idade da pedra? Isso, pra mim, é mais motivo para entucharem complexos vitamínicos no Neymar. E empurrarem goela abaixo complexo de inferioridade na gente.