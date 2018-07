Fifa x Governo: muito jogo de cena

A Fifa mandou para cá Jerôme Valcke, o secretário geral e braço direito de Joseph Blatter. O figurão desembarcou por estas bandas com a missão de convencer parlamentares e governo a aprovarem a Lei Geral da Copa. Mas sobretudo saiu da Suíça para novas andanças para brigar pelos interesses dos patrocinadores do Mundial.

Valcke e seu patrões estão preocupados com a história da meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos. Temem que caia a arrecadação geral da competição. Temem, mais ainda, eventuais prejuízos, se for mantida a proibição de consumo de álcool nos estádios. Uma norma dessas, ora pois pois, atrapalha o bolso da instituição.

Para moderar o discurso, Valcke veio com a proposta de trocar a meia-entrada por ingressos com custo social. Em outras palavras, com preço menos salgado para o bolso dos pobres mortais. Diz que assim camadas menos abastadas (os idosos, incluídos) seriam beneficiadas.

Talvez o governo morda a isca e tope acordo. Assim, ambos podem alardear vitória. Um diz que a autonomia não foi ferida. O outro se diz satisfeito porque o acordo assinado em 2007 foi honrado pelo país anfitrião. E muito deputado vai posar de durão com a Fifa e de bonzinho com o povo. Na base do me engana que eu gosto. (Se bem que, admito, gostei da apertada do Romário nos donos da bola. Vai bem o Baixinho.)

O combate ao consumo de álcool é bandeira que o governo há tempo levantou. Certo que há hipocrisia, porque nos arredores dos estádios (e em setores vips também) a cerveja rola solta. Mas, em vez de relaxar de vez, em nome da grana, o que se deveria era intensificar os campanhas educativas (não falo em repressão). Só que daqui a pouco vão dizer que, se não fosse assim, o Brasil correria o risco de perder a Copa e blablablá.

Ingressos baratos também é iniciativa bacana, pois já faz tempo que Mundial virou programa de quem tem muito dinheiro. Mas, pode esperar, haverá bilhetes populares para jogos de segunda linha, para aqueles que ninguém se interessa, entre seleções que vierem para cá só para fazer figuração. As entradas com preço reduzido nas partidas mais importantes sabe onde vão parar? Adivinhou se pensou em cambistas.

Como diziam as comadres no Bom Retiro: “Tem muito lero-lero nessa Copa.”