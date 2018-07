Fla, Inter, Cruzeiro, Lusa marcam passo

A 30.ª rodada do Brasileiro começou neste sábado com três jogos em que os seis envolvidos marcaram passo. Até quem venceu não alterou a trajetória na Série A. Flamengo e Cruzeiro ficaram no 1 a 1 no Engenhão, mesmo resultado do duelo entre Lusa e Corinthians no Canindé. O Atlético-GO bateu o Inter em Goiânia, mas segue a segurar a lanterna. Os gaúchos travam no projeto de brigar por vaga na Taça Libertadores.

O clássico no Rio foi movimentado, os goleiros (Felipe e Fábio) apareceram bem nos momentos mais complicados. Tecnicamente, porém, Flamengo e Cruzeiro não surpreenderam. Ao contrário, ressaltaram dificuldades e oscilações que os deixam em zona intermediária.

Os gols saíram no primeiro tempo: Liedson para os rubro-negros e Everton igualou. No lance do gol do Flamengo, a arbitragem considerou normal o toque no braço de Vagner Love, que serviu de “passe” para Liedson. No entanto, anulou gol do próprio “Levezinho”, no segundo tempo, por impedimento que não houve. O Fla tem 36 pontos e ainda se sente ameaçado. O Cruzeiro está com 40 e não vai pra lugar nenhum.

Derrapada feia foi a do Internacional. Ganhar do Atlético-GO era obrigação para um clube que ainda sonha com voo maior em 2013 e que no meio da semana tinha batido o Atlético-MG. E quase seguiu o script, ao sair na frente com Fred. Depois, deu pane geral e o Dragão ganhou com gols de Adriano, Ricardo Bueno e Luciano. Serviu só para animar, porque a última posição ainda é do Atlético, com 23 pontos. O Inter parou nos 45 e corre o risco de perder de vista Vasco e São Paulo.

Lusa e Corinthians ensaiaram bom no jogo só no primeiro tempo, num Canindé em noite fria. Nessa fase saíram os gols, de Marcelo Cordeiro e Douglas. Depois, o ritmo caiu e a partida se arrastou na etapa final. A Lusa tem 37 pontos e ainda precisa de mais alguns para consolidar a permanência na elite. O Corinthians está com 43 e fica tranquilo.

As emoções mais fortes ficam mesmo para o domingo, em que estará com tudo a luta pelo título e a agonia de alguns (como Palmeiras e Sport) para fugirem do quase inevitável descenso.