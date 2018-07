Flamengo e Corinthians em ajuste de contas

O título deste “post” é exagerado e tem de ser interpretado com fairplay. O Flamengo foi um pedregulho daqueles no caminho do Corinthians no ano do centenário, nos duelos que travaram na Libertadores. Adriano, no Rio (1 a 0), e Vagner Love em São Paulo (2 a 1) foram os responsáveis pela eliminação alvinegra no torneio que se tornou uma obsessão no Parque São Jorge. Por isso, no duelo que travam hoje à noite no Engenhão pode haver gosto de revanche.

Mas não é nada disso. Esse sentimento de revide felizmente está ultrapassado. Fica mais em reações de torcedores e, se bem trabalhado, pode servir apenas como motivação adicional para os jogadores. De certa forma é o que fez Tite. O treinador recém-chegado admitiu na terça-feira que o trauma da desclassificação na competição sul-americana não passou e que os atletas levarão em conta aquele sentimento de frustração. Discurso bonito, só pra inspirar sua equipe a dedicar-se, a doar-se um pouco mais no clássico das multidões.

O “troco” já ocorreu no primeiro turno, com a vitória por 1 a 0, no Pacaembu, gol de Elias, dois meses e meio atrás. Os dois times vivem agora momentos distintos. O Corinthians voltou a fincar os dois pés na briga pelo título – está no cangote de Fluminense e Cruzeiro. Uma vitória nesta noite vai recolocá-lo na ponta, mesmo que retorne a seu posto ao final da rodada, no sábado. Não importa que a liderança seja passageira. Vale para os corintianos a certeza de que a fase de turbulência passou. E isso é o que pesará no Engenhão, não suposta mágoa.

O Flamengo tem razões de sobra para superar-se. Estava em baixa, quando Vanderlei Luxemburgo chegou. A parceria fez bem para ambos, porque o treinador também andava escanteado, após a saída do Atlético-MG. Nos 12 pontos que disputou sob a nova batuta, o campeão brasileiro de 2009 ganhou 8. Ainda não está fora do perigo da degola – tem 38 pontos e frequenta a zona da pasmaceira. Por isso, é fundamental ganhar hoje.

O Corinthians repete em princípio a formação que deu certo diante do Palmeiras – e é praticamente força total. Com direito à terceira presença consecutiva de Ronaldo. O Flamengo aposta em Val Baiano, o centroavante desprezado que se reencontrou com Luxemburgo. Está com jeito de que essa partida vai dar samba? Eu acho que sim.