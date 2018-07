Flamengo mantém Brasileiro animadíssimo

A briga pela ponta no Brasileiro continua empolgante. Palmeiras e Flamengo não baixam a guarda – e isso só aumenta a expectativa, a zoeira, as especulações. O interesse, enfim, pela competição.

O rubro-negro não dá trégua na perseguição ao líder, como ficou evidente na espetacular virada deste domingo diante do Cruzeiro. Jogo com final empolgante, daqueles de fazer o torcedor acreditar em título. Ou, na pior das hipóteses, em luta até a última rodada.

O Flamengo não fez de suas melhores apresentações na temporada – o que é normal. Não há como exigir, em competição de 38 rodadas, com muitas viagens, que alguma equipe seja perfeita do início ao fim. Pontos corridos são regularidade. E nesse quesito Palmeiras e Flamengo sobressaem. Não é por acaso que está em cima.

A rapaziada de Zé Ricardo pressionou no primeiro tempo, teve mais posse de bola e esbarrou em marcação eficiente do Cruzeiro. No segundo, houve queda de ritmo, compensada com emoção e os gols. O Cruzeiro vibrou com Raffinha, aos 29 minutos. Gol que ajudaria a tirá-lo do sufoco da zona de rebaixamento, façanha até acima do esperado, já que o empate era visto como adequado.

O Fla buscou força de campeão para a reação. Primeiro com Guerrero aos 38 minutos. Depois, com Mancuello que saiu do banco para decidir, aos 42. Certo que vacilou, pois do empate deu espaço para o Cruzeiro criar duas chances claras de gol. O bicampeão nacional em 2013, 2014 tem de abrir o olho, porque a Série B está logo ali…

Mas turno e returno, todos contra todos, é isso: vale a soma do desempenho. E não há por que duvidar da capacidade do Flamengo. Nem do Palmeiras… e com o Galo a correr por fora.

O resto é figurante.