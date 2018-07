Flu bate Grêmio em jogo épico e volta a sonhar

Há jogos que marcam, são inesquecíveis, entram para a antologia do futebol. Fluminense 5 x Grêmio 4, disputado na noite desta quarta-feira, no Engenhão, está na categoria dos duelos especiais. Foi espetacular, senão do ponto de vista técnico, mas do emocional. Com três viradas! Uma dos gaúchos e duas dos cariocas, com quatro gols de Fred. Não é pouca coisa.

Por coincidência essa partida espetacular no Rio teve o mesmo resultado de Santos x Flamengo, até então o clássico de maior destaque no Brasileiro de 2011, realizado na Vila Belmiro, no dia 27 de julho. O encontro de tricolores teve jogadas bonitas, lances polêmicos, bolas na trave, chuva, expulsão, adrenalina até o final. Tudo o que o torcedor gosta.

O Grêmio apresentou credenciais aos 16 minutos, com gol de Rafael Marques, em lambança da defesa e do goleiro Diego Cavalieri. O Flu devolveu aos 19 com Leandro Euzebio carimbando a trave e Victor. O jogo esquentou e ficou mais acelerado com o empate, aos 24, no gol de Fred, o primeiro de jornada épica. Não ficou nisso. Aos 32, Brandão também mandou bola que raspou o travessão e aos 45 Marquinhos cobrou falta e deixou o Grêmio de novo na frente.

O segundo tempo foi alucinante com os seis gols que definiram o placar. O Flu pegou a dianteira com dois gols bonitos, Fred aos 7 minutos e Rafael Sobis aos 16. Nada de o Grêmio baixar a guarda. Ao contrário, foi pra cima e também conseguiu sua reviravolta, com Brandão aos 29 e com Adilson, de fora da área, aos 30.

Era muita adrenalina. O Flu tratou de justificar o apelido de time guerreiro e partiu para o tudo ou nada. Deu certo. Aos 31, o árbitro marcou pênalti de Adilson em Carlinhos, com reclamações dos gremistas. Aos 33, Fred cobrou e empatou. Dois minutos depois, Fred fez o 5.º, com mais chiadeira e com vermelho para Brandão.

O Grêmio ainda tentou mais uma vez, com bola na trave de Douglas e o Flu por pouco não fez o sexto, em cima da hora, com Fred mandando no travessão. O Flu tem 59 pontos, ainda a cinco do líder do Corinthians. Mas sonha, o que não é proibido. Na prática, precisa de três vitórias e torcer por duas derrotas do Corinthians e tropeços do Vasco.

Sei, sei, o Brasileiro é uma porcaria. Pelo menos na avaliação de muitos críticos.