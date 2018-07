Flu continua com tudo, assim como as polêmicas

O Fluminense mantém velocidade máxima na corrida pelo título de 2012 e está folgado para fazer a festa em dezembro. É tão líder quanto as polêmicas em torno das arbitragens do Brasileiro. A juizada tem errado muito, e não é de agora. Mas parece que extrapolou neste campeonato. Um festival de mancadas, que alimenta as mais diversas teorias de conspiração.

E, pra variar, quem está na frente é o alvo preferido dessas teorias. No caso, o Flu, que enfileira cinco vitórias em seguida, após os 2 a 1 de virada sobre a Ponte Preta, na noite deste domingo, em São Januário. O tricolor leva saraivada de críticas porque o juiz Nelson Nogueira Dias errou em seu favor, nos lances que originaram os gols.

O juiz errou mesmo, não discuto. Só não entro na tese de arranjos. Em anos anteriores, foi assim com São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos… Nelson usou da famigerada opção de interpretação, no lance em que a bola bateu no braço de Luan. Ele entendeu como pênalti, lá pelos 28 minutos do segundo tempo, e Fred empatou.

E pisou feio na bola, ao enxergar falta de Renê Júnior em Marcos Júnior, quando foi justamente o contrário. Eram 43 minutos, e na bola levantada para a área da Ponte, o zagueiro Gum subiu para mandar para o gol e garantir o Flu com 68 pontos. Naquele lance, vacilaram o árbitro e o bandeirinha, pois o lance foi sob o nariz dele.

Ok, o árbitro teve influência decisiva no resultado do jogo – e não vai mudar nada. Nessa o tribunal esportivo não entra em ação. Mas, erros à parte, o Flu jogou mais do que a Ponte o tempo todo. O time de Campinas saiu na frente, com golaço de Luan no começo, e depois levou sufoco até o fim. Tanto que o goleiro Edson Bastos, com defesas espetaculares, foi um dos destaques do jogo. Pra mim, o melhor em campo.

O Flu tem duas etapas decisivas nesta semana. Topa com Grêmio e em seguida com o Atlético-MG. Se se livrar de ambos, já pode encomendar as faixas.