Fluminense nega fogo fora de hora

Em um campeonato longo como o Brasileiro, e de pontos corridos, há momentos em que se pode perder. E há adversários contra os quais não há problema se eventualmente tropeçar. O Fluminense escolheu hora e rival errados para escorregar. Para quem pretendia dormir na liderança, e assim manter aceso o sonho do bi, a derrota por 2 a 1 para o América, na noite deste sábado, foi um desastre. Que pode ser amenizado só se o Corinthians não ganhar do Atlético-PR e se der empate no Vasco x Botafogo. Ou seja, se ocorrerem milagres.

A festa no Engenhão estava preparada, com público pronto a aplaudir nova arrancada tricolor. Mas, desde o começo o que se viu foi um Fluminense afoito, apagado, sem brilho. Ao contrário, o Coelho mineiro foi lépido, atrevido e abusado. Parecia que era o mandante e não o visitante com a corda no pescoço. Tanto foi melhor que teve pênalti a seu favor, aos 26 minutos, e cometido por Fred. O veterano Fabio Jr bateu e Diego Cavalieri defendeu.

Pensa que adiantou alguma coisa o susto? Que nada. O Flu se manteve absorto, até levar sufoco e o gol de Kempes aos 38. Abel Braga voltou do intervalo com Diguinho no lugar de Valencia e Araújo na vaga de Lanzini. Não adiantou nada, pois o Flu abusou de bolas longas, no alto, sem direção, sem coordenação. E ainda levou o segundo, com Alessandro aos 33.

Foi um silêncio só no estádio. Quebrado apenas com o gol de Rafael Moura aos 36. Reação que ficou nisso mesmo. Nos dez minutos seguintes, a partida não saiu da repetição: o Flu no abafa, sem qualidade, e o América a torcer para o tempo passar. Não dá para pensar em título com a bolinha deste sábado.

O time mineiro volta para casa fora da lanterna e com o segundo estrago em concorrente ao título em menos de uma semana, com os mesmos 2 a 1 que havia aprontado pra cima do Corinthians. Deve cair para a Série B, mas leva o gostinho de ter azucrinado os mais fortes.