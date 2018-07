Futebol de rua*

Estas maquininhas modernas são bisbilhoteiras, enxeridas e curiosas. Tenho laptop com programa que me permite passear pelas seções do jornal, onde quer que eu esteja. E, o mais bacana, na hora em que é produzido. Sou, portanto, privilegiado, pois leio o Estado na véspera, com as notícias ferventes. Tenho o hábito saudável, nas quintas à tarde, de visitar a coluna de Eduardo Maluf, o boleiro das sextas-feiras. Bom saber de primeira mão o que pensa gente inteligente.

Na crônica que está na página ao lado, Maluf hoje levanta dúvidas em torno da qualidade do futebol que aqui se produz e baseia a tese no fiasco da seleção no Sul-Americano Sub-20 e o baixo nível técnico da Copinha. O vexame da moçada na competição continental espanta, porque fora do normal. Já o insucesso do torneio paulista se tornou pedra cantada desde que, dentre outras razões, inchou, ocupou o abecedário para nomear os grupos e virou vitrine de negócios.

Mas o que falta pra rapaziada é brincar de jogar bola, de preferência na rua. A biografia dos nossos ídolos comprova: o melhor campo, depois da várzea, é o asfalto, o paralelepípedo, o terrão (as periferias estão cheias de vias à espera de calçamento). Nessas arenas naturais, com área, laterais, meio-campo imaginários, o imprescindível estava em dar chutes sem compromisso, se ralar e sentir prazer no gol chorado, aquele feito pouco antes de ir pra casa, com a camisa empapada, o sapato sujo, a calça rasgada e a alma leve. E, claro, zoar os adversários. Com direito a eventuais quebra-paus.

A meninada de agora não consegue ocupar espaços urbanos e vai para as escolinhas. Com o respeito que merecem, são válvulas de escape, comem uma grana preta dos pais e, em alguns casos, funcionam como peneiras disfarçadas. Os baixinhos menos talentosos ficam à margem das melhores disputas, só cumprem o horário combinado e se frustram. Sim, há escolinhas que enfatizam o lúdico…

Moleque feliz precisa de liberdade para tentar, criar, errar e acertar, independentemente da natureza do material de que for feita a gorduchinha. (Salve, Osmar Santos!) Até tampinhas de garrafa pet servem para aprimorar o controle de bola… O candidato a astro deve ser incentivado a chutar de bico, quando necessário, e partir sem medo para o dibre. Com essa grafia mesmo. Drible é complicado para falar, para pensar e para executar; atrapalha o raciocínio dos artistas.

Táticas, esquemas, estratégias são coisas de gente grande – ou pelo menos eram, na época em que se levava a sério brincar de futebol. Para os guris, as regras das partidas eram bem simples: vira três, acaba seis, pênalti em gol é gol, gol de goleiro não vale (só se fosse goleiro-linha), prensada é da defesa, não tem impedimento, rebatida vale dois (no caso de pênaltis).

Mão na bola era falta; bola na mão não era. E, se estivesse perto da hora do jantar, então se apelava para o item supremo: quem fizesse o primeiro ganhava, não importava o placar do momento. Assim se moldavam craques, na rua ocorria a seleção natural.

Os tempos são outros? Bem-feito para novos tempos e para quem pensa que todo menino tem obrigação de transformar-se em Messi ou Neymar e que, para tanto, deve ter disciplina, físico atlético e um empresário tão logo tire as fraldas. Na fantasia, sim, todos somos Pelé, Maradona e outros gênios. Na realidade, a maioria ficará a ver navios. Por isso, mesmo dentre os que vingam, são cada vez mais raros os craques e bem comuns os burocratas, porque botam na cabeça da criançada que futebol é profissão antes de ser divertimento.

