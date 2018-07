Futebol paulista decadente. Onde?

O Fluminense conquistou com mérito o Brasileiro de 2012. O elogio ao desempenho tricolor fez com que muita gente detectasse crise ou decadência no futebol paulista. É o tipo de constatação equivocada, consequência de precipitação de análise e da mania de se fazer comparação. Ou, pior, de diminuir os outros, em vez de exaltar o campeão.

A tese é furada – e o retrospecto recente comprova, assim como o dos últimos anos. Na temporada que está por um fio, os paulistas levantaram três troféus importantes: o Palmeiras faturou a Copa do Brasil (ok, depois foi rebaixado), o São Paulo acaba de ganhar a Sul-Americana, o Corinthians venceu a Libertadores e pode sagrar-se campeão Mundial. Não é pouco.

Se a pesquisa se limitar à década de 2002 pra cá, também será fácil ver como times de São Paulo sobressaem. Na Libertadores, há o São Caetano vice em 2002, o Santos vice em 2003 e campeão em 2011. Aparece ainda o São Paulo como ganhador do troféu em 2005 e em segundo lugar no ano seguinte. O São Paulo ainda foi campeão do mundo em 2005.

A galeria é notável também na Copa do Brasil. O Corinthians ganhou-a em 2002 e 2009 (vice em 2008), enquanto o Santo André fez a festa em 2004 e o Paulista em 2005. O Santos ganhou em 2010.

No Brasileiro, há números igualmente expressivos. O Santos venceu em 2002 e 2004, o Corinthians em 2005 e 2011, o São Paulo foi tri, em 2006, 2007 e 2008.

Se for necessário, dá para citar até a Série B, com Palmeiras (2003), Corinthians (2008) e Portuguesa (2011).

O que quero dizer com essas efemérides todas? Que não há o declínio paulista, como alguém imagina. E, ao mesmo tempo, é ótimo que exista diversidade. É importante que times de outros Estados também apresentem desempenho digno. Assim todos ganham.