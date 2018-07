Galo e a vitória para voltar ao prumo

O Atlético-MG necessitava urgentemente de uma vitória. Não só porque vencer sempre é bom e necessário – isso é óbvio. Mas para tirar de si peso de sete rodadas a seco, sete rodadas de incertezas e que o levaram para a zona de rebaixamento.

Precisava de um triunfo também para acalmar a torcida. E para dar um pouco de tranquilidade para Marcelo Oliveira, ainda em jejum desde o retorno.

Pois a vitória veio no final deste domingo, e com autoridade, nos 3 a 0 sobre a Ponte Preta. O Galo não teve exibição de gala – com o perdão do trocadilho -, mas jogou com eficiência e regularidade que há muito não se via. Passou bem diante de um adversário de qualidade, que não se intimidou pelo fato de jogar no Independência.

Partida equilibrada até os 23 minutos, quando João Carlos deu um presentão ao Atlético. O goleiro da Ponte engoliu um frango enorme, em chute de Leandro Donizete de longa distância. A partir dali, a equipe campineira desceu a ladeira e ainda levou o segundo, aos 28, marcado por Cazares. O terceiro, de Carlos aos 39 da etapa final, foi só para lacrar o resultado.

Mais do que os gols foi importante a forma como o Atlético se comportou. E se comportou muito bem. Marcelo enfim teve o que se pode considerar muito próximo de força total, com a recuperação de contundidos, com o retorno de Erazo e Cazares, com Robinho, com Fred e os demais.

O Galo mostrou-se mais confiante, incisivo e menos tenso. Foi rápido sem ser afobado, pressionou sem nervosismo. Trocou passes, movimentou-se e ainda tem muito a crescer, saiu da zona do descenso e com potencial para subir. Pode dar um bom caldo.