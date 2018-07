Galo sobe, e Cristóvão terá trabalho difícil

O técnico Cristóvão Borges sentiu no Mineirão como vai ser difícil a caminhada no Corinthians. O grupo é limitado e, mesmo sob o comando de Tite, ainda se ressentia dos craques que partiram no início da temporada. E o Atlético-MG nem foi extraordinário, embora tenha mostrado potencial para subir bem no Brasileiro.

O Galo venceu por 2 a 1, começa a diminuir as falhas e sabe que jogadores importantes precisam entrar em forma. Robinho, por exemplo, tem errado muitos passes. Fred anda lento, porém compensa com notável presença de área, tanto que fez o gol inicial da partida, ao se antecipar à zaga, num cruzamento de Marcos Rocha..

O segundo gol veio após falha incrível do jovem zagueiro Pedro Henrique, que recuou fraco para Cássio. Quem ficou bonito no lance foi Cazares, que passou a bola no meio das pernas do goleiro corintiano e fez 2 a 0, aos 37 minutos do segundo tempo. Pedro Henrique chorou, num gesto de grandeza e que pode ajudar no amadurecimento dele.

Os gols deram sabor ao clássico, paradão no primeiro tempo e sem muita intensidade no segundo. Quando parecia que o resultado estava definido, Lucca aproveitou cruzamento da direita, para mandar de primeira para o fundo da rede. Nos últimos quatro minutos, o Corinthians foi de fato um time de futebol: Marquinhos Gabriel sofreu falta na entrada da área, mas a cobrança foi mal feita. Na sequência, novo ataque e Luciano tentou o gol com uma bicicleta.

O jogo terminou com a segunda vitória seguida do Atlético, que agora está em décimo, com 13 pontos, e respira aliviado, depois de início desastroso. O Corinthians está em sexto, com 16. Em casa, sobe de produção, mas Cristóvão precisa resolver o problema criado na zaga, com a saída de Felipe.

Depois, é dar tempo ao tempo e muito treino, para que a caminhada como técnico seja tão respeitada como foi a passagem como jogador do Corinthians.

(Com participação de Roberto Salim.)