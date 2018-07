Galo supera desfalques e mantém corrida pela ponta

O Atlético-MG anda com enfermaria cheia e com poucas opções para Marcelo Oliveira. Situação complicada, certo? Até certo ponto.

A série de desfalques passou batida, no jogo com o Vitória, na noite desta quarta-feira, no Independência. O Galo sobrou, do começo ao fim, e os 2 a 1 finais não foram fiéis ao que ocorreu com a bola a rolar. O time mineiro criou diversas oportunidades, desperdiçou chances claras, mas se garantiu com os gols de Fred, um em cada tempo. Com 42 pontos, está colado em Palmeiras e Flamengo na parte de cima da tabela.

A superioridade do Atlético ficou evidente desde o início. Mesmo com o Vitória disposto a apertar na marcação, Fred, Robinho &Companhia encontravam espaços para chegar ao ataque com perigo. A vantagem demorou um bocado, veio só aos 46 da etapa inicial, mas mais por causa dos erros de finalização do que pela resistência baiana.

O Vitória esboçou reação, com o gol de Kanu aos 13 minutos da etapa final. Mas a alegria durou só até os 18, quando Fred fez a dobradinha. Dali em diante, o Atlético tratou de controlar a intensidade do jogo, gastou tempo e esperou que outros gols viessem naturalmente. Poderia, no mínimo, ter feito o terceiro, aos 47, depois que o goleiro Fernando Miguel saiu mal do gol, foi traído pela bola pelo alto, e o gol ficou aberto para Robinho. Na hora de bater, de esquerda, mandou para fora…

O importante foi a postura do Atlético, firme e confiante, apesar das baixas. Continua na corrida pelo título.