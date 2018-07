Galo vence outra e deixa má fase para trás

Jogar bem é o que todos queremos de nossos times. É óbvio. Mas há momentos especiais nos quais a necessidade de bom resultado atropela a beleza.

O Atlético-MG vive fase de necessidade extrema de acumular pontos – e vai atrás deles, mesmo sem encantar. Foi o que ocorreu no final da manhã deste domingo, no Independência. O time de Marcelo Oliveira esteve longe de encher os olhos do torcedor, porém bateu o América por 1 a 0, engata três vitórias na sequência, disparou na tabela, subiu e se aproxima do bloco principal. Caminha para espantar a má fase do início do Brasileiro.

O duelo mineiro foi movimentado, repleto de lances emocionantes? Houve tabelas, dribles, lindas finalizações? Não. As duas equipes economizaram na arte e se limitaram a um feijão com arroz bem trivial. Melhor para o Atlético, que estabeleceu a vantagem definitiva logo no começo, com gol de Robinho. No mais, foi um toca pra cá e pra lá infindável, de ambos os lados. Jogo de domingo pela manhã modorrento, preguiçoso, com um sono…

O América tentou de tudo para manter invencibilidade recente diante do Atlético: tentou atacar, tentou atrair o rival para o próprio campo e sair no contragolpe. Não deu certo nada. O Atlético só esperou para ver qual a estratégia lhe seria mais útil – e optou por gastar o tempo. E assim foi.

Marcelo repetiu o time que bateu o Corinthians no meio da semana, com a entrada de Júnior Urso no lugar de Rafael Carioca. O time jogou o suficiente para vencer, abaixo do desempenho anterior e do jogo com a Ponte Preta. Mas tem uma compensação: os nove pontos o fazem respirar aliviado, tira-lhe peso das costas.

Agora é o momento de aprimorar, de caprichar, de jogar mais. No meio da semana, nova chance, na partida com o Botafogo, em casa. São quatro partidas em seguida em Belo Horizonte, generosidade daquelas oferecida pela tabela. O Galo agradece e tem sabido aproveitar.