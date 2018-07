Ganso, mesmo machucado, não sai de cena

Paulo Henrique Ganso é um fenômeno, embora não se trate de cópia de Ronaldo, que agora faz parte do staff que cuida de sua carreira. O 10 do Santos chama a atenção porque, mesmo sem jogar, continua na crista da onda, como se falava antigamente. Com bola nos pés ou sem bola, inteiro ou contundido, há meses não sai da mídia, por causa da definição de seu futuro. Hora vai pra Itália, hora será ‘estacionado’ no Corinthians antes de alçar voo para a Europa.

PH Ganso voltou a ser assunto com a informação, divulgada pelo comentarista Neto, da TV Band, de que o Corinthians não teria desistido de contratá-lo, mesmo que apenas por um período, antes de repassá-lo para algum estrangeiro, provavelmente o Milan. Procuradores do jogador disseram que não há nada, desconversaram, mas a dúvida ficou no ar. Como nas outras vezes em que se falou da possibilidade de ruptura com o Santos.

Outra dúvida que paira sobre Ganso diz respeito à sua constituição física. Ele tem sofrido com problemas que, de alguma forma, emperram a carreira. Já foi operado dos dois joelhos (um em 2007, ainda no juvenil, outro no ano passado), passou também por artroscopia e agora ficará seis semanas fora por problema muscular. Os médicos que o atendem alegam que os percalços incomodam, mas não passam de coincidência infeliz e não veem danos para o futuro.

É o que se espera, e acho que ele deveria ficar quietinho, em tratamento, e fora dos holofotes. Ganso é talento raro e joia valiosa. Mas essa valor varia, de acordo com o ponto de vista. Para os ‘investidores’, representa retorno astronômico de investimento. Para o Santos, também representa potencial dinheiro em caixa, mas uma peça importante para títulos (o que, infelizmente, não ocorrerá nem no Paulista nem na Libertadores). Para o torcedor, ele é um diamante pelo futebol que tem, pela perspectiva de proporcionar grandes momentos dentro de campo. Pra mim, esse é o maior bem. Mas quem se interessa por torcedor?