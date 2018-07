Ganso na encruzilhada

Dias atrás, na seção “Boleiros”, do Estadão, o colunista Eduardo Maluf, ex-editor de Esportes do jornal, defendeu a tese de que Paulo Henrique Ganso deve sair do Santos. Na avaliação dele, a relação está muito desgastada e a ruptura seria melhor para ambas as partes. Uma opinião sensata, com a qual muitos concordam e que conta com a resistência importante do presidente Luis Alvaro de Oliveira.

Também acho que o caso Ganso-Santos chegou ao limite – por atropelos de todas as partes envolvidas, incluído aí o parceiro do clube e coproprietário dos direitos econômicos do jogador. Não o vejo na Vila Belmiro por muito mais tempo, o que lamento. Logo ele vai desfilar sua categoria em outra freguesia.

Mas aí a porca torce o rabo. De qual Ganso se fala? Daquele de 2010 ou o de 2011? O primeiro encantou, abusou da categoria, fez os mais nostálgicos lembrarem de Ademir da Guia, Dirceu Lopes e outros “10” de igual cepa e cadência. Provocou grita para que Dunga o levasse para a Copa da África. Não o levou e se estrepou.

O Ganso mais recente não perdeu a destreza, não desaprendeu a jogar. Só que ficou distante da versão inicial. As contusões tornaram seu desempenho irregular e esporádico, a torcida concentrou-se na evolução de Neymar. Não o considero dispensável no Santos. Ao contrário, é útil lá e em qualquer equipe.

Porém, apelo para o discurso que usei um ano atrás. Antes de colidir com os cartolas, antes de ouvir o canto da sereia dos procuradores, agentes e quetais, tem de preocupar-se em recuperar o ritmo, o espaço e a liderança de tempos atrás. Em resumo: precisa voltar a ser o craque Ganso. Daí, sim, será reconhecido como merece – senão dentro do Santos (e azar do clube, se bobear) ou em qualquer outro lugar.

Fora isso, só vai acumular desgaste e decepção. Isso não é bom para Ganso nem para o futebol. De qualquer maneira, definição importante deve ocorrer para ele em 2012. Não dá é para ficar no chove não molha.