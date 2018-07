Gol especial para papai Cajá e a torcida do Bahia

Passou correndo pela beirada do campo, subiu os degraus mais rápido do que qualquer zagueiro inimigo, driblou o segurança e caiu nos braços da torcida na Fonte Nova.

Renato Cajá é um jogador raro na Série B: tem toques inteligentes, bate com perfeição na bola e aciona os companheiros com passes certeiros. Foi o dono da partida na vitória por 4 a 2 sobre o Goiás – resultado que conduziu o Bahia de volta ao G-4, com chances de se classificar e voltar à elite nacional em 2017.

Mas a comemoração alucinada do gol, o segundo dos baianos, quando o jogo estava 1 a 1, não se deveu somente à importância ou à beleza do lance, em que driblou um zagueiro e tocou sem chance para o goleiro Márcio. A vibração tinha que sair do estádio, chegar à Paraíba e viajar até um hospital em João Pessoa, onde o pai está internado.

“Ele está na UTI, está entubado, mas vai sair dessa”, comentou emocionado ao final da partida, ainda em campo.

Renato Cajá acha que o Bahia também vai seguir em frente e lutar para obter uma das quatro vagas para a Série A. “Nosso próximo jogo é contra o CRB na casa deles. Jogo de seis pontos, confronto direto.”

No meio do campeonato, quando os baianos chegaram a cair para a 11. ª posição, poucos acreditavam na reação. A partida deste sábado era importantíssima, pois a vitória levaria o Bahia ao 4.º lugar, com 39 pontos, ao lado de outros quatro concorrentes. A vantagem está no saldo de gols.

Logo aos dois minutos, Juninho fez um gol olímpico para o Bahia, em jogada na qual o goleiro Márcio falhou ao tentar cortar o cruzamento. Dezenove minutos depois, pênalti infantil de Edgar Júnio sobre Patrick, do Goiás. O mesmo goleiro Márcio foi bater. E marcou o empate e o 35. º gol da carreira.

Aos poucos parecia que o goleiro sergipano iria virar o personagem da partida. No início do segundo tempo, o juiz Luís Teixeira Rocha inventou pênalti para o Bahia; Márcio não só defendeu a cobrança, como impediu que no rebote Ernani conseguisse marcar. Duas defesas incríveis.

Era Márcio o grande nome da partida.

E foi assim, até que aos 21 minutos Renato Cajá marcou um golaço, sem chance de defesa. Hernane aumentou para 3 a 1 e Edgar Júnio marcou o quarto. Léo Gamalho ainda diminuiu para os goianos: 4 a 2, grande resultado para reanimar a torcida do Bahia e homenagear o pai do craque do time.