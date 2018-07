Grêmio mostra força na vitória sobre o Santos

Meu amigo,o Grêmio tomou um susto e tanto no jogo com o Santos. Depois de abrir vantagem por 2 a 0, e jogando melhor, cedeu empate quase no final do jogo, em Porto Alegre. Mas teve tempo para marcar o terceiro, ganhar, saltar para a vice-liderança, com 21 pontos, um à frente do Inter, seu adversário de domingo.

Foi um jogo muito interessante, pela movimentação do placar e pela postura dos times. Do Grêmio, sobretudo. Roger continua com problemas na zaga, com um entra e sai danado e até com jovens inexperientes na reserva. Em compensação, o meio-campo funcionou, o ataque apareceu, os alas colaboraram. E o Santos esteve abaixo dos últimos jogos. Tempero perfeito para abrir folga no marcador – com Giuliano, com menos de três minutos, e com Douglas aos 44 do primeiro tempo.

Folgado, tranquilo, três pontos garantidos? Nada disso. O Santos despertou na fase final – e ainda contou com cochilos do Grêmio. Mesmo sem Lucas Lima inspirado (ao contrário, esteve nervoso e se desentendeu com Edilson), foi à frente, diminuiu com Copete aos 19 minutos e empatou com lindo gol de Zeca aos 38. Antes que caísse o silêncio total na Arena, Marcelo Hermes acabou com a farra santista, fez o terceiro aos 44 e fechou a conta.

Valeu ver o Grêmio ligado na primeira parte do clássico. Não foi dispersivo na marcação, bloqueou, fechou espaços, trocou passes, foi ao ataque. O problema ficou para a segunda metade, quando sentiu o ritmo inicial e relaxou. Mas mostrou poder de reação para vencer. De novo, embola a briga no topo da classificação.