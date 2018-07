Grêmio sai na frente na era das novas “arenas”

Os ares de renovação da Copa de 2014 começam a produzir efeitos. E dos bons. Vários estádios, particulares e públicos, estão a ser erguidos pelo País e, noves fora o problema de quem vai pagar a conta, certamente trarão aspecto de modernidade, pelo menos física.

O primeiro a apresentar casa nova é o Grêmio, mesmo que não esteja incluído na lista de sedes do Mundial. O campo, pronto, pintado e liberado, será inaugurado neste sábado, com amistoso com o Hamburgo, num “revival” da final do Mundial de Clubes de 1983. As instalações são muito bonitas – quem pôde vê-las de perto se sentiu como se estivesse naqueles teatros do futebol europeu que costumamos admirar por aqui.

Parabéns ao Grêmio, que seja feliz e vitorioso como o foi no histórico e já saudoso Olímpico. Entre 2013 e 2014, virão à luz também os estádios do Atlético-PR, do Inter, do Corinthians, do Palmeiras. O São Paulo promete reformar o Morumbi. Grandes clubes merecem palcos decentes e à altura de suas respectivas histórias.

Só uma coisa me incomoda: a mania de chamar campo de futebol de “arena”. Não me agrada, acho modismo sem graça e copiado de fora. O que não falta, agora, é Arena do Grêmio, Arena Corinthians, Arena Palestra, Arena da Baixada. Por que não “Novo Olímpico”, para o Grêmio, “Novo Palestra Itália” e assim por diante?

Trata-se de brecha para a venda do nome? Os tais naming rights, em mais uma cópia dos gringos? Sei lá. Sei que, independentemente do marketing, o que importa é o nome com o qual o torcedor vai identificar o estádio. No caso do Palmeiras, será “Palestra”, como sempre (para os mais velhos eternamente “Parque Antártica”). No do Corinthians, provavelmente Itaquerão, apesar dos protestos dos dirigentes. Veremos no caso do Grêmio.

Mas, no momento, interessa a festa do tricolor gaúcho. Sucesso e vida longa do Novo Olímpico.