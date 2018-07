Grêmio venceu, mas o importante foi a festa na nova casa

O placar não passou de mero detalhe, mesmo assim positivo. O importante nos 2 a 1 do Grêmio sobre o Hamburgo, na noite deste sábado, foi a festa: bonita, empolgada, à altura da nova casa tricolor. A inauguração do estádio, o primeiro da safra que terá uma fila até o Mundial de 2014, deu até uma certa esperança de que, a médio prazo, os principais clubes do Brasil percebam a necessidade de se modernizarem. Caso contrário, perdem o trem da história.

A torcida do Grêmio compareceu, toda pomposa, ao local que sucede o velho e caloroso Olímpico como alçapão. Entusiasmo do começo ao fim – e espero que a cena, de casa lotada, se repita muitas e muitas vezes. Como acontece com naturalidade e rotina na terra do Hamburgo, o convidado para a festa para reviver a final do Mundial de Clubes de 1983.

E, como naquele ano, em que fez um frio danado no Japão, o resultado foi favorável aos brasileiros. Coube a André Lima a honra de estufar oficialmente pela primeira vez as redes novinhas em folhas do campo. O gol veio aos 9 minutos, com direito à dancinha com que o goleiro do Mazembe comemorou a vitória sobre o Inter, no Mundial de 2010.

Os alemães empataram com Westermann aos 25 minutos da segunda etapa e Marcelo Moreno fez o gol que fechou a conta aos 42. Àquela altura o Grêmio estava com oito jogadores diferentes daqueles que iniciaram o jogo – incluído o autor do gol. Tantas mudanças era um privilégio que o anfitrião se outorgou, para fazer com o máximo possível de atletas pisassem no gramado (que tem falhas). Para irem se acostumando…