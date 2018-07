Inter progride e lidera. O Galo só afunda

Você pensa: “Vou ver um grande jogo de futebol.” De um lado, o líder do Brasileiro: o Internacional, dentro do Beira-Rio, ao lado de fanática torcida. Do outro, o Atlético Mineiro de Robinho e Fred.

Quando o jogo acaba, fica a constatação de que o futebol brasileiro está abaixo da expectativa do torcedor, está pobrezinho, órfão de grandes jogadas e craques.

Está certo, o Inter fez valer o mando de campo e o estilo do treinador Argel Fucks. Ganhou por 2 a 0 na raça, nas divididas e nos chutões da zaga e nas defesas – quando necessárias – de Danilo Fernandes.

Mas ainda não é um futebol refinado, como nos velhos tempos do Inter líder de tantos campeonatos nacionais. Dominou até com facilidade o pobre adversário mineiro e aos 34 minutos Sasha completou para o gol um cruzamento de Vitinho. No segundo tempo, sob chuva forte, em um contra-ataque fulminante Anderson cruzou para a área e Vitinho encheu o pé para fazer 2 a 0.

O Inter é o líder com 19 pontos ganhos, com um ataque que só marcou dez gols em 8 jogos, mas uma defesa aguerrida que, em compensação, sofreu apenas 3. Pode melhorar, tem potencial para isso. Daí a cobrança por um Inter cada vez melhor e mais solto e confiante.

E o Atlético Mineiro de Marcelo Oliveira? Bem, ele vai ter muito trabalho para vencer o primeiro jogo na volta ao Galo. O time parece um amontoado de jogadores em campo. O elenco é de primeiro nível, alguns craques estão fora, mas Robinho e Fred deixaram a desejar.

O Galo merece estar na zona de rebaixamento e ocupar a 18.ª por aquilo que deixa de render. Claro que, quando entrar completo, vai se recuperar. Mas em Porto Alegre flertou com o vexame: no primeiro tempo, Robinho discutiu feio com Rafael Carioca, e Fred parecia mais um ex-jogador em atividade do que o artilheiro implacável que todos admiram.

Robinho ainda se recuperou na etapa final: deu dois chutes a gol. No terceiro, após uma tabela com Fred, só não marcou porque Danilo Fernandes fez boa defesa.

O que fica desta partida é a certeza de que não é só a seleção que está em má fase, a doença futebolística atinge nossos times também. O Inter é o melhorzinho; por isso, lidera. Imagine os outros concorrentes…

(Com participação de Roberto Salim.)