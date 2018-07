Inter faz a alegria da turma do rebaixamento

O Internacional figurou na lista dos favoritos ao título, pelo elenco que tem, pelos investimentos que fez. Agora, com sete rodadas para o encerramento da temporada, não deve pegar nem vaga para a Libertadores. O time dirigido por Fernandão é uma das decepções do Brasileiro, no que se refere a voos mais ousados, e confirmou isso, com a derrota por 3 a 2 para o Figueirense, de virada, em casa e em cima da hora. É dose!

O Colorado nega fogo pela segunda vez consecutiva em poucos dias, e diante de rivais na zona de rebaixamento. No fim de semana havia perdido para o lanterna Atlético-GO, fora de casa, também de virada, em demonstração de instabilidade que meses atrás havia derrubado Dorival Júnior. Ou seja, conseguiu ficar sem ponto, na reta decisiva da competição, em confrontos em que era favorito – e chegou a ficar na frente.

Difícil prever desdobramentos dessa nova decepção. Na derrota para o Atlético, o treinador Fernandão colocou o cargo à disposição, porém a diretoria recusou. Agora, voltará a ser pressionado, porque topou o desafio, mesmo sem experiência profissional para tanto, e pode fechar o ano sem levar o time a lugar algum.

O Inter tem proposta e jogadores bons. Só que nem uma nem outros funcionam quando é mais necessário. Contra o Figueirense, a intenção era sufocar, o que foi feito sem muita arte. Ainda assim, conseguiu ficar na frente, com gol de Dagoberto aos 39 minutos do primeiro tempo, para sofre o empate em cima da hora.

O vacilo só foi compensado aos 24 da etapa final, com o gol de Rafael Moura que colocou novamente o Inter em vantagem. O He-Man havia entrado minutos antes no lugar de Leandro Damião, desgastado pela viagem da Polônia, onde serviu a seleção brasileira. Quando tudo parecia serenado (até com uma bola na trave de Fred aos 34), veio o black-out total, que permitiu a virada, com os gols de Ronny aos 42 e Aloisio aos 45. O Beira-Rio desabou.

O Inter empaca em 45 pontos, não vai a lugar nenhum. O Figueirense tem 28 e se agarra a uma pequena esperança de salvar-se. O Colorado terá de passar por profunda revisão ao final do campeonato.