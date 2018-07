Inter perde para o Santos e não acha tão ruim…

A situação do Inter anda tão complicada, macambúzia e estrambótica, que torcedores, jogadores e até o técnico Celso Roth não viram como desastre a derrota por 2 a 1 para o Santos, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Apesar do enésimo tropeço, a turma colorada o considerou dos males o menor. Por uma simples razão: como fez gol fora de casa, basta lascar 1 a 0 na volta, em Porto Alegre, para avançar para a semifinal da Copa do Brasil.

Em circunstância normal, não se trataria de desvantagem de tirar o sono. Em muitas ocasiões, um time que perdeu por um gol apenas como visitante, e ainda por cima, deixou o dele, consegue classificar-se na hora de ser anfitrião.

Mas a situação do Inter não é corriqueira! Eis o ponto. Ele anda numa draga de dar dó, com duas vitórias nos últimos 20 jogos. E, para complicar, tem jogado mal pra chuchu. Não é à toa que frequenta a zona de rebaixamento do Brasileiro e virou forte concorrente para o descenso.

A saga pra baixo continuou na apresentação na Copa. Roth levou para a baixada santista time misto, para não desgastar demais o grupo, já que tem jogo no fim de semana e a salvação é o objetivo primordial. Não fez muita diferença, porque o nível continuou sofrível, como tem sido rotina nos últimos meses.

No primeiro tempo, ainda conseguiu segurar o Santos, desfalcado de Ricardo Oliveira, Victor Bueno e Gustavo Henrique, todos fora de combate. Na segunda parte, porém, os paulistas acordaram, abriram vantagem com gols de Copete e Rodrigão, mas cochilaram e permitiram ao Inter diminuir com Seijas. Gol que dá esperança de reviravolta.

Mas, mais do que classificar-se na Copa do Brasil, a massa colorada está ansiosa, rói as unhas, à espera de sair do sufoco em todas as frentes, sobretudo na Série A.

Em tanto tempo de futebol, como fã e profissional, não me recordo de período tão nefasto do Inter, tão sem confiança e eficiência.