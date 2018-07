Inter tropeça e desgruda do Palmeiras

Bola afastada da área é comemorada pela zaga como gol. Não é a toa que, após dez rodadas, a defesa do Internacional é a melhor do Brasileiro, com apenas 7 gols sofridos. Mas isso não foi suficiente para que o time gaúcho vencesse o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na frio de 8 graus da capital paranaense. O placar de 1 a 1 deixou o Inter com 20 pontos, dois a menos do que o líder Palmeiras.

Após 11 meses, o técnico Argel Fucks moldou a equipe à imagem dele. Defesa forte, decidida, time combativo e com atacantes rápidos. Esperava-se nova vitória colorada, mesmo jogando na casa dos adversários. Afinal, o Coritiba está em má fase e frequenta a zona de rebaixamento.

Mas o início da partida mostrava o contrário: o Coritiba estava bem colocado na defesa, Juan aparecia com desenvoltura pelo meio de campo e na frente Kleber e Felipe Amorim surpreendiam a defesa inimiga, colocando o goleiro Danilo Fernandes em estado de alerta.

Quando o Coxa estava melhor, saiu o gol do Inter. O lateral cobrado pela esquerda foi desviado pelo zagueiro Ernando e o meia Anderson apareceu para encobrir de cabeça o goleiro Wilson: 1 a 0, aos 34 minutos.

O jogo ficava ao gosto de Argel: o Coritiba viria para o tudo ou nada no segundo tempo, deixando espaço para os contra-ataques. Foi o que quase aconteceu no reinício da partida: Sasha faria o segundo gol, não fosse a defesa de Wilson. Logo depois, Vitinho bateu de fora da área com perigo.

Ao Coritiba restava atacar; e, aos 23 minutos, Kleber finalizou para grande defesa de Danilo Fernandes. Na cobrança do escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Nery Bareiro tocar para o gol: 1 a 1. Mais tarde, Bareiro levou segundo amarelo e foi expulso. A turma de Kleber tentou o gol da vitória até o final, enquanto o Inter parecia conformado com o ponto conquistado e só aparecia na frente com Vitinho.

O que ficou evidente no Couto Pereira é que os dois times precisam melhorar para alcançar objetivos: o Curitiba, para não cair; e o Inter, para ser campeão brasileiro depois de tantos anos de jejum.

(Com participação de Roberto Salim.)