Jennings, repórter que abala a Fifa

O figurino de camponês destoa dos engravatados da Fifa.

Mas foi ele, com seu jeito despojado, quem conseguiu infiltrar a desconfiança e a investigação no mundo dos negociantes do futebol. Andrew Jennings é um vencedor. Um jornalista de verdade: encarou Blatter, Havelange, Ricardo Teixeira e toda a cúpula do futebol internacional.

Seu novo documentário é um primor. As denúncias não acabam.

Enquanto por aqui estamos mais preocupados com as namoradas do presidente licenciado da CBF, Andrew Jennings vai fundo. Segue pistas, não se amedronta. Quem garante a sua independência, sua vida, a sua integridade física?

Talvez nem ele esteja preocupado com isso, porque pelo jeito que vive não se preocupa também com o tal do dinheiro, que compra, corrompe e espalha o temor.

Se fosse brasileiro, Jennings estaria trabalhando? Onde? Estaria vivo?

A propósito de cartolagem: onde está Marco Polo del Nero, ex-presidente da Federação Paulista de Futebol e presidente licenciado da CBF? O que tem feito? Tem dado expediente na entidade da qual se afastou?

Vamos ter de esperar visita do Jennings para saber as respostas?

(Colaborou Roberto Salim.)