Jogador que não recebe não é mercenário

Provocou bafafá a decisão de jogadores do Flamengo não darem entrevistas, no começo da semana, como protesto por atrasos em pagamentos de salários, direitos de imagens e afins. Teve gente que estranhou a atitude dos atletas e até viu neles postura mercantilista. A pressão, sobretudo interna, foi tão grande que na quarta-feira Deivid e Alex Silva apareceram para conversar com jornalistas e explicar que a coisa “não era bem assim”.

Era bem assim, sim, e os rapazes do elenco rubro-negro não erraram na reação inicial. Estavam corretos de cobrar dos patrões o que lhes é devido. Como qualquer trabalhador. Não tem coisa mais constrangedora, para quem vive de salário, do que não receber, ou ter atraso no contracheque. Só quem já viu a conta bancária minguar, por mancada da “firma”, sabe o quanto essa situação mexe com os nervos, como altera o humor e a rotina.

Não vale argumentar que “jogador de futebol ganha muito”. De fato, alguns são abençoados, porque assinam contratos de dar inveja a executivo de multinacional e, se tiverem cabeça, ao pendurarem as chuteiras estarão com a vida feita. Sorte deles, quem dera eu tivesse a mesma fortuna. Você também não gostaria de destino semelhante? Pois é. Só que nem todos nascem com o dom de jogar bola, o que também é bom. Caso contrário, o mundo seria monótono.

Receber boladas polpudas não tira de ninguém o direito de ver seu dinheirinho pingar nos dias combinados. E de exigir cumprimento de contrato. A gente pode discutir se as somas são absurdas, proibitivas, fora do bom senso. Se acordos exagerados com os boleiros não levam os clubes à inadimplência e se não abrem caminho para calote. Para isso existem diretorias e conselhos fiscais. Teoricamente, são os órgãos que precisam ficar de olho nas contas do clube.

Só não se pode achar natural o empregador dar cano. Assinou, tem de respeitar, seja o salário de 1000 reais, seja de um milhão. Imagina, então, no seu emprego: você combina que vai receber tanto, colocam isso em contrato, ou em sua carteira de trabalho, e quando chega o fim do mês você fica sabendo que recebeu menos ou nem vai receber nada, por dificuldades financeiras da empresa. Dá uma raiva!

Muito clube está acostumado a rolar dívidas com jogadores porque, no fundo, não leva a sério a relação de trabalho com o elenco. E isso é recíproco. Tem atleta que assina compromisso profissional e também não cumpre. E, em vez de ser cobrado de acordo com a legislação, muitas vezes recebe tapinha nas costas. Ele pode achar que isso é bacana, mas não percebe que deteriora o relacionamento com os patrões. Que se veem, então, no direito de comportar-se também de maneira amadora (e desonesta) na hora de pagar os salários.

Assim, o círculo vicioso não se rompe e, lá na frente, sobra para o jogador, que ouvirá da torcida o grito de mercenário. É justo?