Jogadores protestam por salários. Fim das senzalas?

O mundo está de cabeça para baixo. Pelo menos é o que dão a entender protestos de jogadores do Vasco e do Cruzeiro. Elencos dois times tradicionalíssimos andam irritados com atrasos nos salários e resolveram botar a boca no trombone. Os cariocas recusaram concentração para o jogo com o Bangu e os mineiros divulgaram carta em que lamentam declarações pouco sutis do presidente do clube ao falar de pagamentos.

O Cruzeiro está com rombo no caixa e não depositou o dinheiro da turma no dia combinado. Os atletas não interromperam a programação de treinos, mas um empresário fez a informação tornar-se pública. Daí aparece o presidente Gilvan de Pinho Tavares para explicar a situação. Para mostrar que o fato não seria tão grave ou preocupante, o cartola optou pela galhofa, em entrevista coletiva. Para tanto, observou que esses empregados estão preocupados porque “ganham uma miséria, que vai fazer falta”.

Salário é sagrado para quem trabalha. Não importa se as cifras são altas ou baixas. Sejam 100 reais, sejam 1 milhao, o que está acertado, o que consta em contrato, precisa ser honrado. O Cruzeiro tem o direito de não aceitar pretensões salarias, na hora de fazer o convite para um jogador integrar seu elenco. Mas, uma vez fechada a negociação, não pode descumprir sua parte. Muito menos pode fazer ironia a respeito do tema.

Ao agir dessa maneira, o dirigente dá a entender que o clube faz um favor ao pagar salários. Parece que administrar uma agremiação seria um passatempo e que todos os envolvidos estão a divertir-se. Uma grande brincadeira, em que o dinheiro é de mentirinha. Os jogadores reagiram e criticaram a postura. E reagiram com elegância.

O pessoal do Vasco foi um pouco mais duro, porque reclama vencimentos de dezembro, 13.º e parte dos direitos de imagem. Houve promessas de quitação, não cumpridas. Por isso, a decisão de se apresentarem apenas na manhã desta quarta-feira, para o jogo da noite com o Bangu pela primeira fase do Estadual do Rio.

A tomada de consciência dos jogadores é definitiva? Tomara. A época das senzalas acabou em 13 de maio de 1888. Ou pelo menos assim é o que diz a história do Brasil.