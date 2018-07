Jogo quente e bom em Avellaneda

Quando tem brasileiro e argentino em final de campeonato, a gente espera catimba, provocações, entradas ríspidas, cuspidas, nervosismo e um pouco de futebol. Pelo menos essa é a imagem que se criou do duelo entre as duas maiores escolas de bola das Américas, seja de infantis, aspirantes, times ou seleções.

Felizmente, as coisas mudam. Ou tendem a isso.

Independiente e Flamengo fizeram jogo bonito, quente, acelerado, aberto, na noite desta quarta-feira, em Avellaneda, na grande Buenos Aires. O público que foi ao estádio Libertadores de América se divertiu e acompanhou disputa intensa, com cara mesmo de decisão de título. E limpa.

Isso mesmo, foi uma partida em que prevaleceu a vontade de as duas equipes mostrarem serviço – e da forma correta. Claro que houve uma ou outra jogada mais dura; mas faz parte, acontece até em pelada da firma. Mas não sobressaíram aqueles aspectos negativos.

Por isso, valeu a pena acompanhar o clássico, do princípio ao fim com placar escancarado. Os argentinos venceram de virada por 2 a 1. Nem por isso o Fla está morto para o tira-teima definitivo, na semana que vem, no Maracanã. Dá para pelo menos para vencer por um gol de diferença e provocar prorrogação e até pênalti. O rival tem valor e não é insuperável.

O Fla teve início melhor, tanto que abriu vantagem, com gol de cabeça de Réver: uma testada daquelas, após cobrança de falta, que não permite ao goleiro não fazer nenhum outro gesto a não ser olhar desconsolado para a “menina” escorregar nas redes. E só com 8 minutos. E ainda criou outras ocasiões para aumentar.

O Independiente mostrou maturidade, não se abalou, se recompôs logo e passou a pressionar. Insistiu, martelou, acelerou a marcha, Barco e Gigliotti deram uma correria danada, deixaram Pará, Cuellar, Réver e Juan atarantados. Resultado: empate, aos 28 minutos, numa bonita finalização de Gigliotti.

O pessoal da casa terminou o primeiro tempo melhor. E voltou com uma vontade que vou te contar: cada disputa de bola era como se fosse a última da noite. Deu certo de novo, com o golaço de Meza aos 7 da segunda etapa. Um susto e tanto para o Flamengo.

O Independiente tentou ampliar a diferença, não tirou o pé do acelerador, aproveitou que o Fla se abriu na busca do empate, e ficou perto de aprontar estrago maior. Depois, cansou um pouco, sentiu a pressão e se deu por satisfeito com o placar. Melhor não arriscar.

A primeira parte de dois grandes esteve à altura da história. Tomara seja assim no ato derradeiro. O futebol sairá vencedor.