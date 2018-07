Juiz faz vista grossa na vitória do Corinthians

Todo começo de ano, a Federação Paulista de Futebol anuncia que os juízes farão exames num hospital para controlar a vista. Dessa forma, a entidade pretende mostrar que cuida de um aspecto fundamental para o sucesso do Campeonato Estadual. Mas, pelo visto (o trocadilho aqui é involuntário), precisa caprichar mais nos testes e arranjar umas boas lentes de contato para alguns de seus pupilos (outro trocadilho sem querer).

Só assim para entender por que Marcelo Rogério anulou gol de Fabão ainda no primeiro tempo do jogo em que o Corinthians derrotou o Linense por1 a0, na tarde deste domingo, no Pacaembu. O zagueiro grandalhão, com mais de dois metros, subiu bonito, para desviar bola que veio do lado esquerdo, em cobrança de escanteio. Na hora em que correu para o abraço, viu o juiz com o braço erguido. A alegação? Faltaem Danilo. Ocorintiano olhou meio espantado e saiu de fininho.

O lance foi embaraçoso, sem dúvida, e não sei se alteraria a história final do jogo. Os corintianos, por sua vez, reclamaram de pênalti sobre Fábio Santos um pouco depois. De qualquer forma, o campeão brasileiro foi melhor do que a equipe do interior. A superioridade sobressaiu porque Tite se mantém firme no propósito de colocar força máxima, que não é outra senão a formação que terminou 2011.

O treinador faz bem com essa opção. Dessa maneira, compensa o preparo físico ainda inadequado com o entrosamento do grupo que conquistou o pentacampeonato nacional. A diferença está no retorno de Chicão, em função da baixa de Paulo André. E, assim também, acelera preparação do time para a disputa da Libertadores deste ano.

O jogo não foi grande coisa, o Linense deu alguns sustos, como se esperava para quem atua como franco-atirador, mas não abalou o Corinthians. Mesmo emperrado, e com vários jogadores com fôlego curto e pernas doloridas, também criou chances e venceu com gol de Emerson na parte final do segundo tempo.

Três jogos, três vitórias, e acúmulo de pontos importante para garantir o mais rapidamente possível vaga na fase seguinte do Paulista. O que não é tarefa nada difícil, já que se classificam oito. Mas, quanto antes, melhor.