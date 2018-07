Kleber atrapalhou, mas não era todo o mal do Palmeiras

Felipão admitiu que a demora para decidir o futuro de Kleber atrasou a reação do Palmeiras no Brasileiro. O treinador aliou a insatisfação do atacante a muitos dos males que atingiram o time durante a competição. Acha que, se tivesse liberado o rapaz na época em que o Flamengo pretendia contratá-lo, vários dissabores teriam sido evitados.

Concordo em parte com Felipão. A atitude de Kleber no episódio da transferência frustrada para o Rio já era passível de dispensa. Ou, no mínimo, de uma bronca bem dada. Ele ficou ouriçado com a perspectiva de ir embora e se irritou com a postura evasiva dos dirigentes. Criticou os patrões na cara-dura, em termos inaceitáveis em qualquer empresa, e tudo passou em branco. Nenhuma reprimenda.

Depois veio o incidente de João Vítor com alguns torcedores e Kleber liderou movimento de boicote ao jogo, por coincidência, com o Flamengo. Felipão não concordou com sua proposta de cancelar a viagem para o Rio, ambos bateram boca e novamente a cartolagem teve desenvoltura paquidérmica para entrar em ação. Depois de incertezas, finalmente se colocou ao lado do técnico e decidiu afastar Kleber.

A saída dele, de acordo com o que diz Felipão, arejou o ambiente, tornou o grupo menos tenso. Percebia-se que Kleber dividia opiniões. Mais do que isso, por falar o que quisesse, sem que nada lhe acontecesse, escancarava falta de comando da cúpula alviverde. Sem contar que, dentro de campo, sua participação era pífia. Que o Palmeiras aprenda a lição e não perca o controle, como aconteceu com o tal Gladiador.

Mas Kleber não concentrava os problemas do Palmeiras. A equipe é frágil, caiu muito no returno, sentiu a falta de qualidade e a pressão da responsabilidade. Não é à toa que Felipão diz que precisa de quatro ou cinco jogadores de peso para fazer bonito em 2012. Ou seja: não se pode induzir o torcedor a imaginar que Kleber era o grande mal. Isso só servirá para desviar a atenção de temas mais importantes.