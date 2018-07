La mano de Díaz

O futebol já teve “La mano de Diós”, com o gol argentino de Diego Maradona na Copa de 1986, contra a Inglaterra.

Agora, 30 anos depois, entra para a história “La mano de Diaz”, o gol do peruano Ruy Diaz na Copa América, contra o Brasil.

Se Don Diego Maradona cunhou “La mano de Diós” para justificar o gol ocorrido depois da desproporcional Guerra das Malvinas, o gol de Diaz não faz justiça a nada: o Brasil se complicou diante dos peruanos e sai da Copa América.

Mas acontece que, mesmo sendo irregular e antiesportivo, esse lance pode ajudar muito o esporte nacional, dirigido há muito tempo por gente que enrola e pouco acrescenta.

O 1 a 0 para os peruanos despacha a seleção de volta pra casa, sem passar sequer para a fase seguinte. Foi uma participação pífia de um time que empatou ainda com o Equador e só conseguiu vencer o Haiti por 7 a 1.

Ao entrar em campo, a seleção escalada por Dunga exibia um meio campo que deveria ser leve e criativo: com Elias, Renato Augusto, William e Lucas Lima. Pelo menos, em teoria, o Brasil seria um time veloz, mas nem Phillipe Coutinho, nem Gabigol estavam inspirados.

Gabigol, aos 25 minutos, finalizou com precisão, mas o goleiro Gallese fez uma defesa estupenda, impedindo o gol.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. O Peru teve uma pequena melhora, mas ainda assim não se arriscava, embora o empate classificasse o Brasil.

Aos 31 minutos, aconteceu o lance que pode ajudar o futebol brasileiro. Lance matreiro de Ruy Diaz, que finalizou o cruzamento da direita com o braço. Enquanto os peruanos comemoravam o gol irregular, a seleção todinha reclamava com o juiz uruguaio. Ele se dirigiu ao bandeirinha. E então todos ficaram à espera da decisão, que veio por uma ordem de fora – via rádio – validando o gol.

Era “La mano de Diaz”.

Que ela, pelo menos, ajude o Brasil a reencontrar um técnico mais afeito ao estilo nacional de jogar bola. Que na Olimpíada Dunga esteja longe do banco de reservas. Mas e a CBF? Esta, pelo visto, continuará igual. Então, quer dizer que nada mudará, mesmo que seja outro o treinador.

Se isso acontecer, valeu a pena perder do Peru e dar adeus à Copa América tão cedo.

(Com participação de Roberto Salim.)