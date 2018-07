Leão, uma demissão com dois meses de atraso

A notícia surgiu no final da manhã desta terça-feira, dia 26 de junho: Emerson Leão não é mais treinador do São Paulo. A rigor, a informação é velha – ou, digamos, trata-se apenas de atualização de fato ocorrido quase dois meses atrás. O treinador caiu em 2 de maio, quando a diretoria o obrigou a tirar da equipe o zagueiro Paulo Miranda. Dali em diante, jamais recuperou confiança, nem dele mesmo, nem da diretoria, nem do elenco.

O episódio foi emblemático. O grupo estava concentrado para jogar com a Ponte Preta, pela Copa do Brasil, com Paulo Miranda escalado entre os titulares. Sem mais nem menos, foi tirado até do banco. Mais tarde, já no campo, se soube que a decisão havia partido da cartolagem, insatisfeita com o desempenho do rapaz.

A intervenção deixou Leão constrangido – e isso ficou evidente nas declarações dele. Só que, ao contrário de outros tempos, não pegou o boné e foi embora. Ao contrário, tentou controlar-se, para dar a impressão de que iria superar o golpe. Tanto que, dias depois, supostamente com o aval dos patrões, voltou a escalar Paulo Miranda.

Aquele era gesto de reafirmação. Na prática, inútil. Leão não foi mais o mesmo, murchou. E não há pior situação para o gestor do que ser desautorizado por chefia superior. Os subordinados percebem a fragilidade, perdem o respeito, não acreditam mais no encarregado imediato. Isso em qualquer emprego – quanto mais no futebol, meio difícil de lidar.

Leão viveu quase dois meses de agonia no cargo, e não foi dispensado por causa do fiasco diante do Coritiba nem da derrota para a Lusa no fim de semana. Ele errou ao não ir embora naquele ocasião; personagem rodado no futebol, não precisava passar por humilhações.

Erro maior, porém, foi dos dirigentes. Se no caso Paulo Miranda optaram por intervenção, com noção clara dos desdobramentos, então deveriam ter agido na sequência. Era dispensar Leão e chamar substituto imediatamente após o jogo com a Ponte.

Não aceito o argumento de que o momento não era adequado porque o time disputava a Copa do Brasil. Ora, participava da competição com um técnico desmoralizado pelos próprios dirigentes. Se o estrago começou a ser feito, então que fossem até o final. Não sei se isso garantiria o São Paulo na final, mas pouparia desgaste geral, como aconteceu.

O pessoal do meio diz que Leão costuma ser profissional “datado”, com tempo de validade. Ou seja: serve para situações de emergência, depois naturalmente se deteriora a relação com diretoria ou atletas. Não sei se isso é verdade ou apenas maledicência. De qualquer modo, a esta altura da vida, talvez fosse bom Leão avaliar esse tipo de conceito e ver que prejuízos provoca em sua imagem.

E está na hora de o São Paulo encontrar um rumo, perdido desde que Muricy Ramalho saiu do Morumbi, com três títulos nacionais enfileirados.