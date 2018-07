Lista da seleção é boa. Faz até falta um “porém”…

Gosto de convocações de seleção, embora há muito tempo fique com um pé atrás. Lista que se preza precisa ter alguma restrição – é de praxe, é de lei. Diria que é quase superstição.

A última relação que não provocou discussão quase nenhuma foi a de Felipão para a Copa de 2014. E deu no que deu e que queremos esquecer…

Pois bem, estou um tanto preocupado, pois Tite anunciou nesta sexta-feira os jogadores que estarão a serviço da “amarelinha” para jogos com Venezuela e Bolívia pelas Eliminatórias. E, para ser justo, não muito há motivo para “poréns”. Se não é extraordinária, também não contém nenhuma aberração. Não tem aquele jogador que desperta rancor e cuja presença soa escandalosa.

E isso que me deixa com a pulga atrás da orelha… Ou ele está fazendo o certo bem certo ou a qualquer momento desponta uma bobagem. Bom, como disse, pode ser apenas cisma…

Há novidades, as quais, se você já não viu por aí, repito aqui: Muralha (Flamengo) no gol, o zagueiro e ex-capitão Thiago Silva (PSG), o volante Fernandinho (Manchester City), o meia Oscar, do Chelsea, e os atacantes Firmino (Liverpool) e Douglas Costa (Bayern).

Salvo engano, pra valer mesmo o único novato é Muralha. E, cá entre nós, não surpreende nem se comete injustiça. O rapaz há tempos joga bem e ganhou enorme visibilidade ao transferir-se para o Fla. O Brasil tem uma safra de bons goleiros, embora não tenha nenhum extraordinário, fora de série, como ocorreu em outros tempos com Gilmar, Leão, Taffarel, Marcos. Os que foram lembrados agora (também Allison e Weverton) dão conta do recado, bem como Grohe, que ficou fora.

Desta vez, também não virão Tayson (Shakthar), Geromel (Grêmio), Rafael Carioca (Atlético) e Gabigol (Inter de Milão). No mais, é a turma que se deu bem nas partidas anteriores.

Tite foi coerente com a maior parte do grupo e segue comportamento semelhante a todos, todos, os antecessores: sempre tem mudanças, para manter aberto o leque de observações e para mostrar que não existe, ao menos por enquanto, “grupo fechado” – e isso costuma ser uma praga que induz a erros.

A seleção teve desempenho interessante e, se pesar a coerência de Tite, não se torna tarefa insondável imaginar quem mandará a campo: Weverton; Daniel, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho (Paulinho está suspenso por um jogo), Renato Augusto, Willian; Neymar, Gabriel Jesus.

Na zaga, não descarto Thiago Silva no lugar de Marquinhos. Assim como Philippe Coutinho no meio, na vaga de Willian. Tem lógica…

Quer conferir a lista? Aí vai:

Goleiros: Alex Muralha (Flamengo), Alisson (Roma), Weverton (Atlético-PR)

Laterais: Daniel Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros: Gil (Shandong Luneng), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão)

Meio-campo: Casemiro (Real Madrid), Giuliano (Zenit), Fernandinho (Manchester City), Lucas Lima (Santos),

Oscar (Chelsea), Willian (Chelsea), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes: Douglas Costa (Bayern Munique), Gabriel Jesus (Palmeiras), Neymar (Barcelona), Roberto Firmino (Liverpool)