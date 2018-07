Lucas resolve para o São Paulo num clássico bacana

Foi um clássico bacana esse São Paulo 3 x Santos 2, acompanhado por mais de 30 mil torcedores no Morumbi. Não será jogo para entrar na antologia do confronto, mas ficou acima da média do que se tem visto no Campeonato Paulista. Os dois times mostraram repertório para continuar candidatos ao título, ao lado de Palmeiras e Corinthians.

O nome do jogo foi Lucas. O moço andava com uma tromba enorme, dias atrás, por causa da enquadrada que levou de Emerson Leão. O treinador, em seu jeito peculiar, queria que o astro da companhia tricolor soltasse mais a bola. Lucas ficou aborrecido, num primeiro momento, depois relaxou – e o resultado veio com a exibição deste domingo. Ele decidiu o jogo, em dois lances rápidos e bonitos no segundo tempo.

O São Paulo poderia ter fechado o placar ainda na fase inicial. Esteve melhor, mais simples e objetivo. Criou muitas chances diante de um Santos cansado, porém ficou apenas no 1 a 0, gol de Casemiro que contou com o deslocamento de cabeça de Edu Dracena que matou chance de defesa para Rafael. O mesmo Dracena empatou, no começo da etapa final, quando o Santos esboçou reação.

Prevaleceu, então, o talento de Lucas. O meia-atacante puxou contragolpe forte, tocou para Luís Fabiano, que foi derrubado por Rafael. O próprio centroavante bateu para fazer 2 a 1. Neymar, em tarde de pouca inspiração, empatou e ainda esboçou a virada.

Mas Lucas, aos 41 minutos, decidiu, depois de nova descida em alta velocidade, um passe longo para Cortez e o aproveitamento do rebote na trave. Só o tira-teima mostrou que ele estava adiantado; jogadores santistas não reclamaram.

O São Paulo venceu um clássico, depois de longo jejum, assumiu a vice-liderança, e tem o ataque mais produtivo – 32 gols, como o Palmeiras. O mais notável, no entanto, é que parece enterrada de vez a trombada entre Lucas e Leão. Uma bobagem que uma boa conversa resolveria – e pelo jeito o papo foi legal.