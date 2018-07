Luís Fabiano e o danado do pavio curto

Tem jogador que passa de herói a vilão num piscar de olhos. Luís Fabiano só não virou o homem mau para o São Paulo, na tarde deste domingo, no Morumbi, ao ser expulso poucos minutos antes do fim do jogo com o Atlético-MG, porque havia feito o gol que garantiu a vitória (1 a 0) e a equipe dele soube resistir à pressão. Mas, como capitão e jogador experiente, tem de controlar o pavio curto.

Luís Fabiano lembra também um personagem de Brandão Filho, na falecida “Escolinha do Professor Raimundo”. Era aquele sujeito que respondia certo uma pergunta difícil (“Tá na ponta da língua”, era o bordão). Mas, na hora de tirar o 10, com uma perguntinha fácil, se enrolava todo. Com o Fabuloso acontece a mesma coisa: vai bem, faz gol, movimenta-se, orienta o time e, de repente, vem o curto-circuito, os amarelos, a reclamação, a expulsão.

Foi assim mais uma vez, tinha sido assim recentemente, a ponto de tomar uma bronca de Leão. Ele mesmo havia reconhecido que tem um gênio explosivo, mas não se contém. Não adianta transferir a culpa para o juiz, alegar que apanha e só reage. Já tem rodagem mais do que suficiente para aprender que malandragem é terminar a partida em campo. É para uma conversa séria, de pé de ouvido, agora sim com a presença do presidente.

Uma partida, afinal de contas, equilibrada, definida justamente numa bela jogada no primeiro tempo, o lançamento longo e o toque de artilheiro de Luís Fabiano. No mais, muita marcação no meio-campo, poucos lances para agitar o público. O São Paulo não foi atrevido, o Atlético-MG não se expôs demais. O time da casa se deu melhor, o Galo perde a invencibilidade e a chance de saltar para a ponta do Brasileiro.

Se Luís Fabiano se destacou pelo gol e pelo cartão vermelho, Ronaldinho Gaúcho teve desempenho discreto, “normal”, com o toque de bola primoroso, alguns passes mais ousados. Porém, com menos movimentação do que no jogo de estreia, na semana passada, na vitória contra o Palmeiras, também em São Paulo.