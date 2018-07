Luis Fabiano perde a cabeça. Vai mudar? Duvido

O ser humano é fascinante e complicado. Consegue usar a inteligência de maneira extraordinária, ao mesmo tempo em que faz bobagens monumentais, pisa na bola aparentemente do nada. Veja o caso do Luis Fabiano. É dos jogadores mais experientes e rodados do São Paulo, figura imprescindível em momentos importantes da equipe, ponto de referência no ataque, artilheiro. Tudo de bom? Nem tanto.

Vem o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, contra um time modesto, de projeção internacional zero e, em teoria, adversário ideal para ser triturado. O Tigre seria uma chance e tanto para o Fabuloso deitar e rolar. E, no entanto, o que ele faz? Com apenas 13 minutos de jogo, ensaia o papel de apaziguador, numa bate-boca entre Lucas e argentinos, até que de repente esboça um chute em Donatti, zagueiro do tipo que vi muitos na várzea.

O rapaz faz uma encenação grotesca, cai no chão fingindo ter sido atingido com violência e o juiz, que estava a meio metro do lance, dá vermelho para os dois. Azar maior o de Luis Fabiano, que perdeu uma partida importante e ficará fora da decisão na semana que vem no Morumbi. E, pior, tentou ser malandro e nem conseguiu. Ora, onde já se viu partir para a briga, errar o chute e ainda levar ser expulso?! É muita incompetência pra um sujeito só!

Sei que não é fácil entender a cabeça das pessoas. Se fosse simples, não seriam necessários os analistas. Claro que o Luis Fabiano tem noção da besteira que cometeu – mesmo apelando para a justificativa de que não tem “sangue de barata”. Pode ser, mas tem miolo mole. Evidente que percebeu a mancada. Mas vai mudar? Não creio. Com 32 anos e na fase em que a carreira pega o caminho do encerramento, não vai modificará o comportamento. Uma pena.

Pena, também, o jogo, tecnicamente fraco, catimbado demais no primeiro tempo e com escassos lances de emoção. No segundo, o Tigre foi até mais atrevido, teve a seu favor uma série de faltas próximas da área e escanteios, que no entanto não deram em nada. O São Paulo criou raras oportunidades para marcar, esteve muito aquém do que se espera para um time com a tradição que possui. Por isso, o 0 a 0 em La Bombonera foi lógico.

Parece que Tricolor deixou tudo para resolver em casa. Tomara.