Lusa 0 x Fla 0, jogo para pagar penitência

Tem jogo que a gente vê pra pagar penitência. Foi o caso de Portuguesa 0 x Flamengo 0, que terminou agora há pouco. O que os dois times fizeram no Canindé não se pode falar nem que foi pelada, pois tem muita brincadeira de amadores de qualidade e emoção.

Essa partida foi ruim de doer, a torcida que esteve no estádio saiu com a sensação de que tomaram o dinheiro dela. E a bola ficou toda machucada, de tão maltratada… O placar refletiu o que ambos fizeram em campo e vale também como nota.

O mais interessante é que paulistas e cariocas pareceram aliviados com o resultado, que os deixa na zona do lusco-fusco, na base do não fede nem cheira. A Lusa tem 38 pontos e o Fla está com 37. Quer dizer, com relativa folga em relação à zona de rebaixamento, mais precisamente bem à frente do Palmeiras, que está com 29.

O jogo foi fraco, com raros momentos de emoção, com pouca criatividade e alguma correria. No primeiro tempo, uma jogada melhorzinha de Vagner Love. E foi o centroavante rubro-negro o protagonista de dois lances que mexeram com a torcida na etapa final: aos 9, perdeu gol, com Dida batido, e mandou a bola na trave. Acertou a trave de novo aos 13. No mais, ficou largado na frente, só recebendo chutões longos. Cansou de correr pra cá e pra lá.

O Flamengo carece de organização, de alguém que ponha a bola no chão, olhe em volta, crie. Não há esse jogador. O sistema defensivo também não passa confiança. A Lusa não pressionou, como fez em outras ocasiões ao jogar em casa. Se tivesse apertado um pouco mais, a zaga rival confessava. Conformou-se com o empate.