Maiores e melhores*

O tempo voa, muita coisa evolui, mas o mundão velho sem porteira abriga reações milenares, atávicas e ultrapassadas. Uma delas é o “olho por olho, dente por dente”, a lei de talião, ou o princípio da retaliação, que se encontra já no Código de Hamurabi, na Babilônia de quase dois mil antes de Cristo. Em miúdos, significa que, se fulano prejudicou sicrano, levará o troco na mesma proporção. Funcionava em sociedades primitivas.

O São Paulo deixou transparecer sentimento de vingança no tratamento que dispensou ao Tigre, na final da Copa Sul-Americana. Antes que algum precipitado deduza que me refiro às nebulosas confusões nos corredores e nos vestiários do Morumbi, no intervalo do jogo, adianto que não é isso. O que houve longe dos olhos do público carece de apuração, embora desconfie que não dê em nada, como sempre. E outra: em briga generalizada, como foi o caso, ninguém tem razão. Não vejo santos na história. A mais simples norma de boa educação indica que convidados e anfitriões devem tratar-se com polidez recíproca

Os incidentes eram bola cantada, mas evitável. Dirigentes, jogadores e staff técnico do São Paulo ficaram revoltados com a truculência dos argentinos, dias atrás, na Bombonera. Voltaram para casa a soltar fogo pelas ventas, diante das maneiras vulgares de que foram vítimas em Buenos Aires, sobretudo com empecilhos nos bastidores e com pontapés desferidos em abundância no campo.

Atitude feia e provinciana aquela da turma do Tigre. Mas com certa lógica. Afinal, se trata de timeco de bairro, clube com baixa expressão no país dele e um zero à esquerda no restante da América. O pessoal de lá ficou deslumbrado com a perspectiva de faturar taça e se lambuzou de má criação. Recorreu aos estereótipos de malandragem cafona que cercam competições do gênero. Achou que estava na trilha do sucesso.

Não estava, e o São Paulo sabia disso. Qualquer um com um pingo de bom senso e conhecimento de futebol intuía que na decisão haveria passeio tricolor. Como de fato ocorreu no meio-tempo ao qual se limitou a finalíssima. Lucas e companheiros fizeram 2 a 0 sem muito esforço – a não ser o de fugir de cotoveladas, socos e mais botinadas -, e esfregavam as mãos com a perspectiva de chacoalhada na segunda etapa. Goleada na certa, mais moleza do que certas licitações.

Mas o São Paulo errou ao agir de modo ranheta, e pouco brando, antes do confronto de volta. Não houve contato com o Tigre, nem foi permitido ao visitante fazer o treino de praxe, na véspera, no local do jogo. Depois, nos minutos que antecederam a batalha (e aqui o jargão vale), também não deixou os rapazes baterem bola no campo, sob a alegação de que era do regulamento. Besteira. Jogadores se aquecem no gramado até em Mundial!

Por fim, após a confusão, diretores tricolores tripudiaram do Tigre. Se os gringos foram minúsculos, o São Paulo não deveria proceder com nível semelhante, mas de acordo com a história e a tradição dele – ou seja, com altivez, grandeza, garbo e elegância. Era a ocasião de escancarar que somos maiores e melhores do que uma trupe suburbana e aventureira. A cortesia seria humilhação extrema para alguns jecas. É, temos o que aprender.

Final sem zebra. Pela enésima vez, o Mundial será o tira-teima entre América e Europa. O Chelsea se divertiu contra o Monterrey e pega o Corinthians no domingo. Os danados dos ingleses pelo visto reencontraram o jogo deles, justo agora. Darão trabalho, mas não são imbatíveis.

*(Minha crônica no Estado de hoje, sexta-feira, dia 14/12/12.)