Malas a postos*

Fim de ano, calendário futebolístico nos suspiros derradeiros e a gente ouve falar de malas. Normal, se fossem aquelas de quem se prepara para curtir férias de verão. Ou, melhor, da turma do Atlético-MG, que logo mais embarca para o Marrocos em busca do inédito Mundial de Clubes. Nada disso. As bagagens do momento são simbólicas, figuras de linguagem; as cores, meramente ilustrativas (branca ou preta); o volume, sim, verdadeiro, na forma de punhado de reais.

Está aberta a temporada de incentivos adicionais para algumas equipes ajudarem certos concorrentes a atingirem metas na bacia das almas, em cima da risca. Pode ser vaga para subir de divisão, ou lugarzinho de destaque (tipo G-4) ou, sobretudo, para brecar a humilhação do descenso.

E como isso acontece? Simples. A equipe A tem interesse no placar do duelo entre o time B (em geral, sem objetivo na competição) e o C (pedra no caminho de A). Então, representante de A entra em contato com alguém do B e oferece prêmio “para o Natal da rapaziada”, desde que bata o C. O brinde virá, de preferência, em grana viva.

Taí a mala branca, cor associada a transparência, pureza, a significar que não há maldade nem corrupção na parada. O que se propõe é gratificação para um grupo de atletas cumprirem bem com a respectiva obrigação. Ninguém precisa, portanto, constranger-se. Gesto bonito, solidário, honesto.

A outra mala é a preta, de escuridão, cegueira, ausência de luz. Algo tramado nas trevas, no submundo, e envolve só duas associações. A equipe A necessita de vitória diante de B. Como o resultado é indiferente para B, então um emissário de A tenta convencer alguns de B a amolecerem a partida, a dosarem forças. Entregarem a rapadura, no português sem rodeios. Isso é feio, indigno. Boleiro que se preze jamais aceitará propina para trair as próprias cores.

Uma e outra situação são difíceis de averiguar, de constatar, de denunciar para público e imprensa. Há tremendo jogo de cena em ação, em que não faltam fingimento, declarações contraditórias, caradurismo. Uma candura sem sentido. A consagração da turma dos santos do pau oco. Aqui e ali despontam informações, tratadas como boatos, diz que diz, zunzum, maledicência, inveja. Todo mundo já ouviu falar, mas raros os que admitem ter aceito o dinheirinho alheio. Quando o fazem, ressalvam que se tratou de mala branca e olhe lá! Ah bom, ora pois!

Não importa a cor da mala – preta ou branca tanto faz. Ambas denotam distorção, dão nó na ética, deveriam fazer corar de vergonha qualquer profissional com um pingo de lisura. O portador da proposta indecorosa deveria ser espantado com bem calibrado pontapé nos fundilhos para largar mão de besteira. Com direito a flagrante, para escárnio geral e boletim de ocorrência.

Há consciência de que mala prata é pilantragem, sem-vergonhice, atitude para demissão por justa causa e processo. Pois equivale a gol contra feito de propósito. Qualquer sonso percebe a gravidade da maracutaia.

Seria bacana que mentes mais esclarecidas, como parecem ser as dos líderes do Bom Senso, explicassem para os colegas que mala branca também humilha. Não faz sentido receber dinheiro de terceiros, de quem não é o empregador. Não vale nem o argumento de que houve estímulo para jogar bem. Ora, a dedicação está implícita na hora em que o sujeito assina contrato. E ela se refere exclusivamente ao clube ao qual se ligou.

A entrega redobrada não deve vir por causa de bufunfa dos outros. Um time não é pago para fazer o trabalho que o rival foi incapaz de executar. E tem mais: quem garante que o moço que recebeu mala branca amanhã não encara mala preta? Fosse dirigente, ficaria desconfiado.

A questão não se esgota no reforço da conta do pessoal de baixo. Há trocas de favores entre agremiações, acertadas pelo alto, na base da escalação do mistão para não prejudicar “clube amigo” em perigo. Mas isso é lenda, como boitatá e saci. Eles estão por aí, mas ninguém vê.

