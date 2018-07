Messi é a negação do fim do mundo

Ei, espera aí, vai dizer que me repito por voltar a escrever sobre o Lionel Messi? Pois vou, e não acho que seja redundante. Não tem como, é obrigatório, irresistível falar desse moço, o legítimo e inimitável fenômeno do futebol nestes anos 2000. Com 24 de idade, se tornou hoje (terça-feira, 20 de março de 2012) o maior artilheiro da história dos jogos oficiais do Barcelona, com 234 gols, os três mais recentes marcados nos 5 a 3 sobre o Granada. Superou Cesar Rodriguez, com 232 feitos no período de 1939 a 1955.

Se você reparar, o argentino estabelece em meia dúzia de temporadas o que o detentor anterior conseguiu em 16 anos! Caramba, aí é demais. Não tem como deixar de reverenciar o talento monstruoso do rapaz, que faz gols de tudo quanto é jeito: de direita, de canhota, de cabeça, de pênalti, de falta, de chaleira, de trivela, de bico, driblando dois, três, quatro, cinco adversários, com bola no meio das pernas, com cavadinha. O que se quer mais dele?! Que faça chover? Espere que logo vai chegar nisso também.

Messi é superlativo, exagerado, abusado. Por isso, uma crônica a respeito dele não pode ser bem comportada, quadradinha, sensata. Precisa também ser recheada de adjetivos e provérbios, com algumas exclamações para enfeitar!!! A magia que emana de seu corpo faz o queixo cair – de torcedores do Barça e dos rivais, que consideram uma honra levar gols dele. Se não tomarem gol, vão achar que sua equipe é muito sem importância. Até fã do Real Madrid gosta – só que não pode admitir, porque seria a rendição total e definitiva ao irresistível carrasco catalão.

Messi, três vezes em seguida o melhor do mundo, 57 gols nesta temporada, 17 nas últimas sete apresentações, agora ensaia jogar bem também na seleção da Argentina, como ocorreu em amistoso recente. Algum desavisado pode ver nessas proezas sinais de que se aproxima mesmo o fim do mundo. Não é o que diz uma lenda, ou calendário ou crença asteca, maia, inca? Não é para este ano?

Quer saber: isso tudo é uma tremenda bobagem. Messi na verdade é a negação do fim do mundo. Ou você acha que o Criador iria estragar uma de suas obras-primas justamente agora que ela embica para atingir o auge? Seria negar SUA infinita e eterna sabedoria.