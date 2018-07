Messi faz dois e desmonta o Uruguai. Rotina

Ver Lionel Messi em campo dá gosto. Mesmo quando não joga o máximo, já é melhor, muito melhor, do que a média de seus colegas de profissão. Antes costumava arrasar com a camisa do Barcelona. O que, para muitos, não era suficiente para engrandecê-lo, pois se alegava que não brilhava na casa dele, com a seleção do país de origem.

Agora, Messi desandou a comer a bola e a fazer gols em pencas também pela Argentina. O que mais se vai arranjar para desmerecê-lo como um fenômeno dos gramados nos anos 2000? O rapaz é espetacular – e mostrou sua capacidade no clássico com o Uruguai, na noite desta sexta-feira, em Mendoza, pelas Eliminatórias da Copa de 2014.

Messi abriu e fechou o marcador – 3 a 0 para os hermanos – e ainda participou do segundo, ao iniciar jogada que Aguero completou. Fora isso, driblou, deu passes, tabelou, descabelou os zagueiros uruguaios com seus deslocamentos velozes, sutis, mortais. E saiu de campo como se nem tivesse feito qualquer esforço para desmontar mais um adversário.

Ok, Messi demorou pouco menos de meia hora para despontar. Até os 27 minutos, fazia partida normal e morna – embora no mesmo ritmo do restante do time. Teve o primeiro lance numa arrancada em que deixou três marcadores para trás e chutou para o gol. Muslera levou um susto, mas respirou aliviado, porque o melhor do mundo não acertou o alvo.

Tranquilidade que ruiu no segundo tempo, com o primeiro gol. Messi fez o passe para Di Maria e se apresentou na área para receber de volta. Antecipou-se à zaga e abriu o placar, de carrinho. Só pra mostrar que o repertório é variado. Depois, ajudou Aguero no segundo. E, para fechar a conta, uma cobrança de falta rasteira, certeira, surpreendente: 3 a 0, abraços, aplausos e a saída de campo como o destaque do jogo. A Argentina lidera, com 17 pontos.

Enfim, a rotina de quem é bom pra chuchu, como se dizia no meu Bom Retiro.